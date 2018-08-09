Биткоин совсем плох: курс упал ниже 6,5 тыс. долларов

Курс биткоина опустился ниже $6500.
Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk, передает Хвиля.
Большинство других крупных криптовалют также находятся в красном тренде. Среди них Ethereum (365 долларов), Bitcoin Cash (612 долларов), Ripple (0,34 доллара), EOS (5,87 доллара).
За последние 2 недели криптовалюта Вitcoin потеряла 13% стоимости.
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Напомним, в июне биткоин опустился ниже $6000 на фоне новостей о взломе крупнейшей южнокорейской биржи Coinrail. Затем в июле вырос выше $8000.