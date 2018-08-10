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Главная » Деньги » Началась самая масштабная забастовка пилотов Ryanair

Началась самая масштабная забастовка пилотов Ryanair

Началась самая масштабная забастовка пилотов Ryanair
Фото: Euronews

Отменены более 400 рейсов

10.08.18 135
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В Европе пилоты Ryanair начали самую масштабную забастовку в истории ирландского лоукостера.

По словам представителя немецкого профсоюза пилотов Cockpit, забастовка началась в 3.01 часов (4.01 часов по Киеву) 10 августа и продлится 24 часа, сообщает DW.

В связи с забастовкой, проходящей в Германии, Бельгии, Швеции, Ирландии и Нидерландах, руководство авиаперевозчика аннулировало около 400 рейсов.

При этом больше всего рейсов - 250 - отменили в Германии. Аннулированы практически все рейсы, которые должны были стартовать из немецких аэропортов утром 10 августа. Лишь днем из Германии вновь начнут вылетать самолеты Ryanair, речь идет об обратных рейсах в другие страны, не охваченные протестом пилотов.

В общей сложности от забастовки пострадают около 55 тысяч пассажиров, из них - более 42 тысяч в Германии. Им предложено перенести полет на другой день или получить назад деньги за билет. Выплату других компенсаций пассажирам руководство Ryanair отклоняет.

Отмечается, что Cockpit с января 2018 года ведет переговоры с руководством ирландской авиакомпании, добиваясь заключения первого тарифного соглашения с Ryanair и повышения заработных плат.

Ориентиром для переговоров называются тарифные условия туроператора Tui, который, как и Ryanair, использует самолеты Boeing 737. Ввиду отсутствия прогресса на переговорах 96% опрошенных членов Cockpit высказались за дальнейшую борьбу путем забастовки.

Напомним, Омелян заявил о воровстве у украинцев шести лет дешевых авиаперевозок.

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