Саудовская Аравия купила акции Tesla на $3 млрд

Саудовская Аравия в текущем году приобрела по разным оценкам от 3 до 5% акций компании Tesla.
Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что акции приобрели через одного из крупнейших акционеров производителя электромобилей.
Стоимость сделки оценивается в 2-3 миллиарда долларов.
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Потраченные деньги принадлежат фонду богатства Саудовской Аравии - государственному инвестиционному институту.
Таким образом, страна продолжает стратегию перехода экономики от нефтяной зависимости.
Напомним, генеральный директор Tesla Илон Маск намеревается выкупить все акции основанной им компании и вывести ее с биржи.
Уже подсчитано, что при такой стоимости акции и нынешней капитализации Tesla сумма сделки может достичь около $72 млрд.