Украина с начала года увеличила импорт сыров на 30%

Украина в течение января-июля импортировала 6,64 тысяч тонн сыра. Это на 29,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на данные Государственной фискальной службы в субботу, 11 августа.

Отмечается, что в денежном выражении поставки выросли на 43,6% – до $32,68 млн, отмечают в Государственной фискальной службе.



Больше всего украинцы потребляют твердые сыры – 93,4% импорта, мягкие и рассольные сыры составляют 3,4% и 3,2% соответственно.

Ранее сообщалось, что происхождение до 25% сыров, представленных на рынках Российской Федерации, может оказаться украинским.