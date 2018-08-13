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Главная » Деньги » Турция принимает экстренные меры по защите национальной валюты

Турция принимает экстренные меры по защите национальной валюты

Турция принимает экстренные меры по защите национальной валюты
Фото: Euronews

Общий объем средств, выделяемых финансовым структурам составит 10 млрд лир 

13.08.18 165
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Центробанк Турции заявил об экстренных мероприятиях по защите финансового рынка страны.Это произошло на фоне обвала турецкой лиры и конфликта с США. На спасение финансовых структур ЦБ планирует потратить порядка $10,45 млрд.

Как сообщает Anadolu, Центробанк Турции для ликвидации угрозы для банков принял решение обеспечить финансовые организации необходимой ликвидностью за счет своих резервов. Кроме того, им открыта возможность получить валютные кредиты сроком на один месяц.

Вместе с этим, лимит банковских гарантий в иностранной валюте для операций с турецкой лирой был повышен почти в три раза — с €7,2 млрд до €20 млрд. При определенных условиях ЦБ разрешил превышать лимит валютных резервов для частных банков, установленный на уровне $50 млрд.

Общий объем средств, выделяемых турецким финансовым структурам в рамках мер по стабилизации рынка, составит 10 млрд лир (порядка $1,45 млрд), $6 млрд в американской валюте и $3 млрд из золотых резервов. 

Отметим, обвал курса турецкой валюты, вынудивший власти страны пойти на экстренные меры, произошел на прошлой неделе. В пятницу, 10 августа, отношение турецкой лиры к доллару упало до исторического минимума — стоимость доллара составила 6,47 лиры. Максимальное падение с открытия торгов составило 14%. 13 августа, исторический минимум был вновь обновлен: после начала торгов утром в понедельник курс лиры к доллару достигал 6,9 — курс турецкой валюты упал еще на 8%.

Падение стоимости турецкой валюты произошло на фоне растущих политических и экономических противоречий с Соединенными Штатами. Очередное обострение отношений с Вашингтоном произошло 1 августа, когда санкции были введены против двух турецких министров.

Поводом для этого послужило содержание под стражей в Турции американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в причастности к попытке госпереворота 2016 года. В ответ Анкара объявила о зеркальных мерах, пообещав арестовать активы глав МВД и Минюста США, если таковые найдут на территории Турции.

Вслед за обменом жесткими заявлениями Белый дом принял экономические меры, повысив вдвое пошлины на поставки алюминия и стали из Турции. 

Вслед за началом колебаний курса национальной валюты турецкий лидер Реджеп Эрдоган призвал граждан срочно покупать лиру. Позднее он пообещал избавиться от доллара в проведении внешнеторговых операций с рядом экономических партнеров, в том числе и с Россией. По его словам, Анкара может перейти в расчеты в нацвалюте также с Украиной, Китаем и Ираном.

Напомним, Эрдоган отреагировал на падение лиры: С нами бог!

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