ПриватБанк через четыре года будет стоить 40-65 млрд грн, - Кабмин

Кабинет министров оценил стоимость ПриватБанка к 2022 году в 40-65 миллиардов гривен.

Об этом говорится в опубликованной стратегии развития банка до 2022 года, передают Украинские новости.

В документе указано, что с декабря 2016 года власти докапитализировали ПриватБанк на 155,4 миллиарда гривен.

"Мультипликатор продажи (цена/стоимость капитала) может составлять от 1,4 в раза развития банка как универсального до 1,8 при концентрации банка только на платежи, работы с ликвидностью и отказа от всех рисковых операций", – говорится в документе.

Однако при этом ПриватБанк намерен работать по схеме "сбалансированное развитие с избирательным подходом к корпоративным клиентам". Согласно ей предполагается сохранение доли банка на рынке кредитования физических лиц (35%), увеличение доли кредитования малого и среднего бизнеса (с 5% до 15%) и корпоративных клиентов (с 1% до 5%).

Данная схема реализации стратегии предусматривает, что банк к 2022 году будет стоить 62 миллиарда гривен, а мультипликатор продаж составит 1,7. Вместе с тем, суммарные дивиденды от продажи банка могут принести государству около 19 млрд гривен до того же года.

Этот вариант стратегии предполагает чистую прибыль банка в 2022 году на уровне 8 млрд гривен и доходность акционерного капитала в 25%.

Напомним, Приватбанк отчитался о миллиардных прибылях.