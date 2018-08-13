В сентябре в Украину приедет миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда посетит Украину в период с 6 по 19 сентября. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает пресс-служба украинского офиса фонда.

"По обращению украинской власти, миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 для обсуждения последних актуально экономических событий и экономической политики. Миссия также обсудит следующие шаги, включая финансовую помощь от МВФ в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение развития экономики в направлении устойчивого и инклюзивного роста", - заявил Люнгман.

Напомним, НБУ считает, что Украина справится с выплатой госдолга без МВФ. У Украины достаточно международных резервов для прохождения периода пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года.