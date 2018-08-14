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Главная » Деньги » НБУ пытается удержать доллар, продавая запасы

НБУ пытается удержать доллар, продавая запасы

НБУ пытается удержать доллар, продавая запасы
Фото: flickr / fahad-ksa

Сегодня продано 66,6 млн долларов США

14.08.18 63
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Сегодня НБУ продал на аукционе 66,6 млн долларов США. Об этом свидетельствуют результаты проведенного НБУ аукциона по продаже валюты, обнародованные на сайте регулятора.

Так, в частности, НБУ 14 августа провел аукцион по продаже валюты. Объем аукциона был установлен на уровне до 100 млн долларов. Заявки на участие в аукционе подали 46 участников рынка на общую сумму в 98,1 млн долларов по курсу от 26,46 гривен за доллар до 27,47 грн за доллар.

НБУ удовлетворил 22 заявки участников аукциона, продав 66,6 млн долларов.

Средневзвешенный курс гривны по результатам аукциона составил 27,46 гривен за доллар.

Во время предыдущего аукциона, 3 августа, НБУ удовлетворил 18 заявок на сумму $50 миллионов. Всего на аукцион объемом до $50 миллионов была подана 41 заявка на общую сумму $75,5 миллионов по курсу от 27,04 грн/$1 до 27,095 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0886 грн/$1.

Напомним, Нацбанк спрогнозировал уровень инфляции в Украине на 2018-2020 годы.

 

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