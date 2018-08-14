В Китай отправили десятки тысяч банкнот в 0 евро с Карлом Марксом

Фиолетовые банкноты размером чуть больше 20-евровой купюры очень похожи на настоящие деньги

Банкноты номиналом ноль евро, выпущенные к 200-летию Карла Маркса в его родном городе Трире, пользуются неожиданно высоким спросом.

Как пишет dw.com, уже продано уже более 100 тысяч экземпляров сувенирных евро с портретом основоположника коммунизма.

Банкноты разошлись уже более чем по 40 странам. Особенно охотно их приобретают в Азии: только в Китай было отправлено порядка 25-30 тысяч штук. Минимальный объем заказа составляет пять банкнот.

Сообщается, что фиолетовые банкноты размером чуть больше 20-евровой купюры очень похожи на настоящие деньги, отпечатанные на защищенной от подделок бумаге с водяными знаками, голограммами, медными полосами и индивидуальными серийными номерами из 10 знаков.

Напомним, Карл Маркс, родившийся в Трире 5 мая 1818 года, считается наиболее известным уроженцем этого города, и 200-летие философа, ставшего одним из основателей коммунистической идеологии, отмечают здесь с большим размахом.