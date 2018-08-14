В Украине ускорился рост экономики, – Госстат

Рост реального украинского ВВП во втором квартале текущего года в годовом выражении – ко второму кварталу 2017 года – ускорился до 3,6% после 3,1% в аналогичном измерении в первом квартале.



Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на оперативные оценки.

Отмечается, что предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора ВВП Украины во втором квартале вырос на 0,9%, как и в первом квартале в аналогичном измерении.



ВВП Украины в годовом выражении растет десятый квартал подряд, при этом рост ускоряется третий квартал подряд.



Данные Госстата о росте экономики во втором квартале в годовом выражении превышают обнародованные в конце июля оценки Нацбанка о росте на 3,2%.

Отметим, Министерство финансов ожидает, что рост ВВП Украины по итогам 2018 года составит 3,5%.