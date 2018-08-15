В Крыму больше не работает Visa и MasterCard

Санкции вступили в силу еще в 2015 году, но полностью карты перестали обслуживать только сейчас

Генбанк, единственный банк в Крыму, осуществлявший выпуск карт систем Visa и MasterCard, заблокировал все карты.

Об этом сообщает ВВС.

По словам нескольких клиентов банка, им предлагают заменить их на карту платежной системы "Мир". Ее оператором является "Национальная система платежных карт", принадлежащая российскому Центробанку.

Как сообщал Reuters со ссылкой на call-центр банка, решение о прекращении обслуживания карт Visa и MasterCard вступило в силу только 14 августа 2018 года, хотя санкции были введены еще в 2014-2015 годах. Сотрудница call-центра затруднилась ответить на вопрос, почему карты Visa и MasterCard решено заблокировать лишь сейчас.

Летом 2014 года из-за санкций Visa и MasterСard прекратили обслуживать карты нескольких российских банков. Но несколько источников сообщали Reuters ранее, что крымские банки все равно эмитируют и обслуживают карты международных платежных систем на территории полуострова. Это позволял делать запас карт, выпущенных до санкций.

Напомним, в украинских торговых точках можно будет рассчитываться, приложив палец к специальному считывающему устройству.