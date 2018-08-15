В Украине закрылся очередной банк

Нацбанк Украины отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у ДиВи Банка (DV Bank).



Данное решение принято правлением НБУ во вторник, 14 августа, сообщает пресс-служба регулятора.



НБУ отмечает, что банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ отозвал лицензию еще одного банка

ДиВи Банк – уже пятый банк, который принял такое решение. Нацбанк по аналогичной процедуре уже отозвал лицензии у банков Финансовый партнер, Апекс-Банк, Промышленно-финансовый банк и Кредит Оптима Банк. Кроме того, в марте 2018 года решение сдать лицензию принял БМ Банк.



Отмечается, что акционерами ДиВи Банка являются Александр Горбачевский (40%), Ирина Горбачевская (25%), Сергей Горбачевский (17%), Наталья Доага (9,7%) и Ольга Бунецкая (8,3%).

Ранее Фокус писал, что российский Внешэкономбанк (ВЭБ) отказался от идеи продать свой дочерний Проминвестбанк (ПИБ) в Украине.