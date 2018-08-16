Всемирный банк даст Украине гарантии на 650 млн долларов

Всемирный банк готовит для Украины гарантийные операции на 650 миллионов долларов в поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшение управления.

Об этом в четверг, 16 августа, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-релиз банка.

"После завершения подготовки и утверждения новой операции, Украина получит гарантию от Международного банка реконструкции и развития на сумму $650 млн, которая поможет заимствовать около $800 млн на внешних рынках", – говорится в релизе.

Для того, чтобы новая операция ВБ стало возможной, необходимо подтверждение завершения всех действий по начатым реформам и благоприятная макроэкономическая ситуация. В этом контексте критическим банк называет вступление в силу законов О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине (№8331д) и О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования" (№6027д), которые были приняты Верховной Радой в июле.

Банк также указывает, что критическим для правительства является достижение соглашения с Международным валютным фондом по четвертому пересмотру программы расширенного финансирования EFF, без которой новая гарантийная операция не сможет быть осуществлена.

"Всемирный банк призывает правительство Украины завершить все необходимые действия по начатым реформам и достичь соглашения с МВФ по четвертому пересмотру программы кредитования", – отмечается в релизе.

Напомним, Всемирный банк отметил эффективность украинских реформ в финансовом секторе.