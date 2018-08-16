Российское гражданство за полгода получили около 40 тысяч украинцев

В январе-июне 2018 около 238 700 украинцев выехали в Россию на заработки, еще 242,2 тысячи поехали туда с частным визитом.

Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на миграционные данные Министерства внутренних дел РФ.

Как отмечается, в первом полугодии 12,6 тысяч украинцев приехали в Россию с целью обучения, 16,6 тысяч - с целью туризма.

Кроме этого, сообщается, что за первую половину 2018 около 39,6 тысяч украинцев получили российское гражданство, еще 30,4 тысячи - вид на постоянное жительство.

По данным российского МВД, в 2017 году количество украинцев, выехавших в РФ на заработки превысило полмиллиона человек, еще около 85 тысяч получили российское гражданство.

Напомним, Украина упростила правила трудоустройства иностранцев.