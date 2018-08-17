Активы Укроборонпрома будут продаваться через ProZorro

Об этом проинформировали в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

В данный момент "Укроборонпром" начал модернизацию системы закупок и продаж, по завершению которой новшество вступит в силу.



Предполагается, что единая модернизированная система заменит различные электронные торговые площадки, которые сейчас используются на предприятиях концерна.

"Новая система должна прозрачно охватить все продажи активов концерна, а также коммерческие, некоммерческие и допороговые закупки, иметь механизмы автоматизированного контроля, планирования закупочной деятельности и т.д. В создании системы мы базируемся на принципах и подходах ProZorro, то есть на полной прозрачности и подотчетности, а также ровном и легком доступе для бизнеса и общественности", - сообщил директор дивизиона спецэкспортеров, поставок, информации и аналитики ГК "Укроборонпром" Виталий Цвигун.

Для работы с модернизированной системой продаж и закупок госконцерн уже объявил квалификационный отбор для электронных площадок.

Первые аукционы по продаже активов "Укроборонпрома" могут состояться уже этой осенью.

Отметим, ГК "Укроборонпром" объединяет более 100 предприятий-участников в 5 основных отраслях оборонной промышленности, в частности, в разработке и изготовлении оружия и техники, научной деятельности и экспортно-импортных операциях. Концерн имеет более 10 конструкторских бюро, общее количество сотрудников концерна - около 80 тысяч.

Напомним, Укроборонпром упал в рейтинге мировых производителей оружия.