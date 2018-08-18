США с помощью монголов придумали альтернативу торговле с Китаем

В Конгресс внесен законопроект, которым предлагается стимулировать торговлю между США и Монголией с помощью отмены пошлин на ряд товаров, импортируемых из нее. В частности - в Китай.

Об этом сообщает Взгляд.

Автором проекта закона республиканец Тед Йохо предлагает отменить пошлины на ряд материалов и текстильных изделий, импортируемых из Монголии. В особенности Соединенные Штаты интересуются поставками кашемира, который в настоящее время американская сторона закупает в Китае.

Дело в том, что необработанный кашемир из Монголии экспортируется главным образом в Китай, который в свою очередь становится поставщиком почти всего объема изделий из кашемира, закупаемых США.

Йохо считает, что отмена пошлин на монгольский кашемир станет выгодной для Вашингтона, поможет расширить торговлю с Улан-Батором и снизить объем импорта китайской продукции из этого материала.

При этом Йохо утверждает, что РФ и КНР, граничащие с Монголией, могут негативно повлиять на дальнейшее развитие демократии в этой стране.

"Монголия граничит на суше только с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой – государствами, которые, как заявлено в стратегии национальной безопасности США, "хотят создать мир, прямо противоположный ценностям и интересам США", – указано в документе.

Таким образом, как считает Йохо, Монголия, население которой составляет только 3 млн человек, может пострадать из-за "колоссального влияния своих соседей, превосходящих ее по территории и численности населения".

Напомним, Трамп планирует обложить пошлинами весь импорт из Китая на 505 млрд долларов.