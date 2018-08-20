Гривна продолжает падение

В понедельник, 20 августа, Национальный банк установил официальный курс национальной валюты на уровне 27,89 грн за доллар. Таким образом, гривна подешевела на 23 копейки.
Об этом сообщает сайт регулятора.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гривна за годы существования обесценилась в 14 раз
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,78 грн за евро. Таким образом, европейская валюта подорожала на 32 копейки.
Напомним, в НБУ утверждают, что в Украине нет фундаментальных причин для обесценивания гривны, так как предложение валюты со стороны главных экспортных отраслей страны, включая горно-металлургический комплекс и АПК, остается на довольно высоком уровне.