Внешний долг Украины в 2,6 раза превышает объемы валютных запасов страны

Государственный долг Украины по состоянию на июнь составлял 76,3 млрд долларов.

Об этом говорится в материале спецпроекта VoxUkraine и LIGA.net.

Внешние заимствования составляют примерно 60% от этой суммы и достигают 47,2 млрд долларов. В то же время на 30 июня 2018 года официальные резервные активы Украины составляли 17,978 млрд долларов США, то есть, в 2,6 раз меньше.

В эти 47,2 млрд долларов входит 9,6 млрд долларов гарантированного государством долга, а остальное - прямой долг Украины в виде еврооблигаций, а также займов у международных организаций.

Еще примерно 4,3 млрд долларов - внутренние заимствования в иностранной валюте.

Долг в национальной валюте - около 625 млрд грн (ОВГЗ), что составляет почти 30% общего государственного долга.

Из них более половины (56%) - в собственности Нацбанка.

Около трети ОВГЗ (36%) - в собственности государственных банков (львиная доля была выпущена для докапитализации этих банков), остальное (всего 8%) держат коммерческие банки, украинские физлица и юридические компании, а также нерезиденты.

В ближайшие полтора года Украину ждет пик выплат по долговым обязательствам: правительству предстоит вернуть почти 10 млрд долларов только валютного долга.

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Напомним, всего 20% доступной финансовой поддержки реформ от Европейского Союза смогла использовать Украина. Это составляет около 1,4 млрд долларов.