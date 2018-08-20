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Главная » Деньги » Суд заблокировал счета Укргаздобычи

Суд заблокировал счета Укргаздобычи

Суд заблокировал счета Укргаздобычи
Фото с сайта Подробности

Под угрозой невыдача зарплаты работникам

20.08.18 45
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Государственная исполнительная служба заблокировала счета Укргаздобычи и приняла решение о принудительном взыскании с компании более 261 млн грн в связи с нарушением Карпатыгаза, как оператором по договору совместной деятельности, своих обязательств по договору лизинга перед компанией Центр финансового лизинга.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргаздобычи.

Такое постановление было принято в соответствии с судебным решением из-за иска Центра финансового лизинга солидарно ко всем участникам договора СД.

"Таким образом, компания продолжает терпеть убытки от совместной деятельности в рамках договора с Карпатыгазом и компанией Мисен Ентерпрайзес АБ (Misen Enterprises AB), который был расторгнут Арбитражным институтом торговой палаты Стокгольма 11 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

По состоянию на 20 августа арестованы только счета Укргаздобычи.

"Укргаздобыча удивлена скоростью принятия решений как со стороны судей, так и со стороны Государственной исполнительной службы по выдаче документов, направленных на блокирование счетов и взыскание средств только по одному из участников договора СД - Укргаздобычи, что произошло в течение одного дня", - сообщили в пресс -службе.

Отмечается, что в настоящее время из-за блокирования счетов крупнейшей газодобывающей компании Украины под угрозой уплата налогов, рентных платежей, заработной платы работникам и обязательств перед контрагентами.

Напомним, на заброшенных газовых месторождениях Западной Украины хотят возобновить добычу.

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