Потребительские настроения украинцев ухудшились

Впервые за четыре месяца

В июле 2018 года индекс потребительских настроений составил 61,8, что на 3,8 п. меньше, чем в июне 2018 года, и вернулся на уровень апреля 2018.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования потребительских настроений в Украине GfK Ukraine.

"Снижение произошло за счет ухудшения оценки текущего положения и ожиданий будущего личного дохода. Индекс потребительских настроений повторяет динамику индекса деловых ожиданий, который измеряет Национальный банк и который несколько уменьшился во втором квартале 2018 года в сравнении с первым кварталом", - отметили аналитики GfK Ukraine.

По их словам, несмотря на колебания, среднее значение индекса потребительских настроений за 7 месяцев 2018 года превышает среднее значение за аналогичный период прошлого года.

Индекс текущего положения уменьшился на 4,7 п. и составил 60,7, индекс текущего личного материального положения составил 53,5, что на 6,1 п. ниже июньского уровня.

Индекс целесообразности крупных покупок уменьшился на 3,4 п. и установился на отметке 67,9.

Индекс экономических ожиданий украинский в июне снизился на 3,2 п. - до отметки 62,6.

При этом, ожидания украинцев по безработице в июле улучшились: показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 5,7 п. и составил 127,8.

Почти неизменным остался индекс инфляционных ожиданий - 187,6, что на 0,6 п. выше прошлый месяц.

Ожидания украинский относительно курса гривни в течение ближайших 3 месяцев несколько ухудшились: индекс девальвационных ожиданий поднялся на 3,4 пункта ─ до значения 154,2.

Напомним, в Украине могут ввести тотальный контроль за денежными переводами свыше 30 тысяч грн.