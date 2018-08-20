В НБУ назвали причины укрепления гривны

Укрепление украинской гривны на валютном рынке связано с перевесом предложения иностранной валюты.



Об этом заявил глава департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, передает "112 Украина".



"У нас на валютном рынке действует принцип плавающего валютного курса, то есть он не фиксирован, он постоянно меняется под влиянием спроса и предложения. Очевидно, что в последние дни (это укрепление началось в пятницу и продолжалось сегодня) предложение иностранной валюты на рынке преобладало. Думаю, это могло быть связано определенным образом с тем, что в пятницу был последний день по налоговым платежам, и экспортеры, продавцы валюты, чтобы выполнить свои обязательства перед бюджетом, продавали значительные суммы, и это не только повлияло на предложение валюты на рынке, но также имело определенный психологический аспект", - объяснил он.

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Он также отметил, что в понедельник, 20 августа, НБУ был вынужден принять участие в торгах на межбанковском валютном рынке для того, чтобы стабилизировать ситуацию.



По его словам, НБУ сегодня выкупил 17 млн долл. из резервов, а средний курс доллара составил примерно 27,65 грн.



В дальнейшем, подчеркнул представитель НБУ, гривне придется пережить еще ряд колебаний стоимости, как дешевея, так и укрепляясь.