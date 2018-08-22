Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Деньги » Финансовая зависимость Украины мешает повышению соцстандартов, - Гройсман

Финансовая зависимость Украины мешает повышению соцстандартов, - Гройсман

Финансовая зависимость Украины мешает повышению соцстандартов, - Гройсман
Владимир Гройсман / Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Украина ежегодно тратит 130 млрд гривен на обслуживание госдолга

22.08.18 447
300

Украина должна в ближайшее десятилетие избавиться от финансовой зависимости. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабмина, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, большой госдолг не дает активно развиваться национальной экономике и повышать соцстандарты.

"Нужно подчеркнуть, что государство должно быть независимым, в том числе финансово. Но, если мы посмотрим на последние чуть больше чем 10-12 лет нашей независимости, то мы увидим, что с 2005 по 2013 год нас, всех украинцев, завели в абсолютную зависимость перед внешними и внутренними кредиторами в виде госдолга, который является очень большой ношей для национальной экономики и для каждого гражданина. И именно этот долг нас сдерживает быстрее повышать соцстандарты, лучше обеспечивать украинских граждан, быстрее укреплять нашу обороноспособность", - заявил премьер.

Гройсман подчеркнул, что хочет "лишиться этих финансовых оков".

"Мы должны сделать все, чтобы в ближайшее время, в ближайшее десятилетие избавиться от финансовой зависимости. Наша экономика должна быть сильной и способной самостоятельно обслуживать наши долги и уменьшать их", - подчеркнул он.

Премьер уточнил, что обслуживание госдолга ежегодно обходится Украине в 130 млрд грн.

"Мы только на обслуживание тратим 130 млрд грн ежегодно. Только обслуживание по процентам. Мы за следующие периоды должны 30 млрд грн вернуть", - сказал премьер-министр.

"У нас есть неплохая динамика, чтобы в среднесрочной и долгосрочной перспективе этот долг минимизировать", - добавил он.

Напомним, государственный долг Украины по состоянию на июнь составлял 76,3 млрд долларов. Внешние заимствования составляют примерно 60% от этой суммы и достигают 47,2 млрд долларов.

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Внешний долг Украины в 2,6 раза превышает объемы валютных запасов страныК концу года выйдет 18 новых украинских фильмовГройсман насчитал десятки тысяч украинских компаний, работающих в Европе
Топ-10
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 14804
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 18248
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 52252
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 19032
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12870
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13774
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 23988
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13529
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 31868
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 17296
  1. Климатологи рассказали, почему периоды аномальной жары и дождей по всему миру становятся затяжными 3307 / 5113
  2. В России впервые с советских времен начался суд за анекдот 2925 / 3403
  3. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 2529 / 25432
  4. В мексиканском городе разрешили заниматься сексом на публике 2507 / 3016
  5. Учёные показали загадочные изображения из древнеегипетского чёрного саркофага 2023 / 2354
  6. Большую Окружную дорогу в Киеве полностью перекрывать не будут 2005 / 2315
  7. Трамп назвал условия снятия санкций с России 1996 / 2246
  8. Коса обетованная. Природа и история Кинбурнского полуострова 1838 / 3567
  9. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 1804 / 14804
  10. Дайвер угодил за решетку после "катания верхом" на акуле 1729 / 2164
  1. Коса обетованная. Природа и история Кинбурнского полуострова 18 / 3567
  2. В России впервые с советских времен начался суд за анекдот 15 / 3403
  3. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 11 / 14804
  4. Работающие пенсионеры не будут ограничены в правах, – Минсоцполитики 9 / 3024
  5. Прокурор предложил создать спецподразделение для доставки Януковича из России 6 / 741
  6. Офисное присутствие. Чем занимается НАТО в Украине 5 / 1374
  7. Парламентські вибори 2019: політична корупція чи боротьба ідеологій 5 / 903
  8. Уметь правильно расслабляться. 6 лучших пляжей Украины 4 / 4241
  9. День сурка, который не хочется заканчивать. Чем заманивает туристов национальный парк "Двуречанский" 4 / 1050
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.