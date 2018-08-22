Финансовая зависимость Украины мешает повышению соцстандартов, - Гройсман

Украина должна в ближайшее десятилетие избавиться от финансовой зависимости. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабмина, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, большой госдолг не дает активно развиваться национальной экономике и повышать соцстандарты.

"Нужно подчеркнуть, что государство должно быть независимым, в том числе финансово. Но, если мы посмотрим на последние чуть больше чем 10-12 лет нашей независимости, то мы увидим, что с 2005 по 2013 год нас, всех украинцев, завели в абсолютную зависимость перед внешними и внутренними кредиторами в виде госдолга, который является очень большой ношей для национальной экономики и для каждого гражданина. И именно этот долг нас сдерживает быстрее повышать соцстандарты, лучше обеспечивать украинских граждан, быстрее укреплять нашу обороноспособность", - заявил премьер.

Гройсман подчеркнул, что хочет "лишиться этих финансовых оков".

"Мы должны сделать все, чтобы в ближайшее время, в ближайшее десятилетие избавиться от финансовой зависимости. Наша экономика должна быть сильной и способной самостоятельно обслуживать наши долги и уменьшать их", - подчеркнул он.

Премьер уточнил, что обслуживание госдолга ежегодно обходится Украине в 130 млрд грн.

"Мы только на обслуживание тратим 130 млрд грн ежегодно. Только обслуживание по процентам. Мы за следующие периоды должны 30 млрд грн вернуть", - сказал премьер-министр.

"У нас есть неплохая динамика, чтобы в среднесрочной и долгосрочной перспективе этот долг минимизировать", - добавил он.

Напомним, государственный долг Украины по состоянию на июнь составлял 76,3 млрд долларов. Внешние заимствования составляют примерно 60% от этой суммы и достигают 47,2 млрд долларов.