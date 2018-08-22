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Главная » Деньги » Минфин планирует к 2020 году уменьшить госдолг до 49% ВВП
Минфин планирует к 2020 году уменьшить госдолг до 49% ВВП
Фото: Hubs.com.ua

Минфин планирует к 2020 году уменьшить госдолг до 49% ВВП

Кабмин утвердил Стратегию управления госдолгом

22.08.18 88
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В среду, 22 августа, Кабинет Министров утвердил Стратегию управления государственным долгом. Об этом сообщают Українські Новини.

Во время презентации Стратегии и.о. министр финансов Оксана Маркарова заявила о планах снизить соотношение госдолга к ВВП до 52% в 2019 году и до 49% - к концу 2020 года.

"Наша цель - до конца следующего иметь госдолг в 52% ВВП, а к концу 2020 года - 49%", - сказала она.

При этом Маркарова отметила, что на конец текущего года этот показатель составит порядка 60% ВВП, тогда как на конец прошлого года он составлял 61% ВВП.

"Госдолг к ВВП снизился до более здорового уровня в 60%. 49% - это средний уровень долга в странах, которые развиваются. А страны-лидеры показывают 40% долга к ВВП", - сказала она.

По ее словам, 26% госдолга составляют заимствования у международных партнеров, которые являются долгосрочными.

Напомним, государственный долг Украины по состоянию на июнь составлял 76,3 млрд долларов. Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина ежегодно тратит 130 млрд гривен на обслуживание госдолга. 

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