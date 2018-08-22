"Бесплатные" американские катера обойдутся Украине в 260 млн гривен

Минобороны заплатит 260 млн гривен за сопутствующие услуги для бесплатного получения от США 2 патрульных катеров Island для украинских Военно-морских сил.
Разрешение министерство получило от Кабмина, передают Українськi Новини.
"Кабмин одобрил возможность внесения 260 млн гривен в эквиваленте 10,1 млн долларов предоплаты за сопутствующие услуги для бесплатной передачи от правительства США 2 катеров Island для украинских ВМС", - говоится в сообщении.
Срок передачи катеров составляет до 18 месяцев.
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Напомним, четыре новых малых бронированных артиллерийских катера получили имена украинских городов, районных центров разных областей страны. Катерам по ходатайству территориальных общин присвоены названия "Вышгород", "Кременчуг", "Лубны" и "Никополь".