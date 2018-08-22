США предоставит Украине 78 млн долларов

Украина получит от США дополнительно 23,6 млн долларов на повышение прозрачности управления и 54,4 млн долларов на обеспечение устойчивого экономического развития.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономичекого развития и торговли.
Украина получит дополнительно почти 78 млн от правительства США на повышение прозрачности правления и обеспечения устойчивого экономического развития, – говорится в сообщении.
Как отметили в МЭРТ, 22 августа Кабмин принял решение о подписании дополнительных документов к Соглашению по выполнению задач в сфере развития между правительствами Украины и США от 17 сентября 2014 года по повышению прозрачности управления и устойчивого экономического развития.
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Дополнительное соглашение о помощи в реформировании управления позволит дополнительно получить от США 23,6 млн долларов. Средства направят на улучшение законодательной среды в соответствии со стандартами ЕС, совершенствование функций гражданского надзора и участия граждан в процессах управления, а также рост уровня подотчетности правительства гражданам и верховенства права.
Общий объем технической помощи в рамках этого соглашения с учетом дополнительных средств составит более 62 млн долларов.
Напомним, "бесплатные" американские катера обойдутся Украине в 260 млн гривен.