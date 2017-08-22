По аналитике активности Youtube-пользователей канала NewsOne - количество просмотров в последнее время активно набирало скорость и вчера был установлен собственный рекорд - более 100 000 000 просмотров на Youtube канале NewsOne.

В пятницу 18 августа 2017 количество просмотров составило 100 193 764.

"Мы внимательно анализируем популярность контента для Youtube-пользователей, следим за настроением и потребностями интернет-пользователя. Для нас важно знать, чем интересуется и чем живет подписчик в Youtube, ведь он отличается от зрителя классического телевидения. Я искренне благодарю каждого за интерес и доверие, именно Вы делаете нас лучше! Вскоре только для вас, подписчиков Youtube-канала NewsOne, мы запускаем новую специальную рубрику. Подписывайтесь на NewsOne в Youtube и следите за обновлениями »- редактор Youtube-канала NewsOne Ирина Крамаренко.

Стоит отметить, что общие рейтинги телевизионного канала NEWSONE также стремительно идут вверх. Это является показателем доверия украинцев и увеличения популярности телеканала как у зрителя традиционного телевидения, так и пользователя сети интернет.

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