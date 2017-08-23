223-й День рождения Одессы пройдет под песни любимых украинских и зарубежных исполнителей

2 сентября 2017 года в Одессе состоится День города. В этом году городу у моря исполняется 223 года. В честь этого события организаторы праздника обещает устроить для одесситов и гостей города незабываемое шоу с участием любимых украинских и зарубежных исполнителей.

Хедлайнером праздника станет украинская группа «Океан Эльзы», которая даст большой концерт прямо на Потемкинской лестнице. На Морвокзале будет установлена сцена, а сама лестница станет большим концертным залом под открытым небом

Участие в праздновании Дня Одессы примет также любимая украинскими слушателями грузинская певица Нино Катамадзе, которая исполнит песни, в том числе и на украинском языке. Украшением концертной программы станет участница «Евровидения-2017» от Греции Demy, запомнившаяся песней This Is Love.

Чтобы все желающие смогли «побывать» на концерте, в центре города будет установлено несколько больших экранов для демонстрации концерта в прямом эфире.

Помимо этого, 2 сентября одесситам покажут красочное световое шоу, а 1 и 3 сентября в городе пройдет международный фестиваль 3D-маппинга.