C 30 августа по 3 сентября самая масштабная неделя моды Восточной Европы Mercedes-Benz Kiev Fashion Days открывает сезон SS`18 с революционных инноваций: блокчейн в организации производства, продвижения, дистрибуции и менеджмента, криптовалюта и ICO в платежах и привлечении финансирования, вывод восточноевропейской моды в глобальное цифровое и криптовалютное пространство.

Организатором уже 15-го сезона Mercedes-Benz Kiev Fashion Days является парижская LMG Group. В этом сезоне заявлено 75 дизайнеров и брендов из 12 стран, что делает неделю моды самой большой в Украине и восточноевропейском регионе. Основными локациями выступят КВЦ “Парковый” и ЦУМ. Рекламная кампания Mercedes-Benz Kiev Fashion Days сезона SS'18 была снята Люком Гилфордом в Калифорнии, а лицом - стала певица M.I.A. Для съемки выбрали луки из коллекции дизайнера Anna October. Приятно отметить, что рекламная кампания MBKFD SS`18 также станет и глобальной рекламой для всех недель моды Mercedes-Benz во всем мире.

“Накануне старта нового сезона Mercedes-Benz представил вторую главу рекламной кампании #mbcollective, в которой представлены работы талантливых дизайнеров из разных уголков мира, в том числе дизайнера из Украины. Известный кинорежиссер Люк Гилфорд снял трилогию под названием “Generation Now, Generation Next”. В центре сюжета - новый концепт-кар EQ. Дизайн модели в новой электромобильной эстетике подчёркивает фокус на инновациях и современных технологиях. Лейтмотивом второй fashion story стали тесные эмоциональные отношения голливудской актрисы Сьюзен Сарандон и режиссера Брина Музера, с которым они сотрудничают по гуманитарным проектам. В этом году Mercedes-Benz отступил от традиционного формата двух сезонных кампаний и принял новую коммуникационную стратегию по взаимодействию с глобальной fashion-аудиторией, а в будущем бренд продолжит разработку инновационных идей, концентрируясь на создании интересного контента для социальных сетей” - комментирует сооснователь Mercedes-Benz Kiev Fashion Days Нина Васадзе.

INTERNATIONAL GUESTS

В этом году команда MBKFD решила сделать акцент на мировой fashion-прессе и представителях наиболее важных игроков в сфере fashion-ретейла. Свое присутствие на неделе моды подтвердили Forbes, W Magazine, Vogue.com, CR Fashion Book, Vogue Italia, The Huffington Post, L’officiel Russia, StyleDuMonde и другие. Впервые в истории байеры из Barneys, Farfetch, Lane Crawford, Harvey Nichols UK, Henrik Vibskov и Alchemist приедут в Киев и лично ознакомятся с украинскими дизайнерами и украинской модой вцелом. Также сезон посетят представители офиса Karla Otto и агентства Lambert+Associates, президенты Launchmetrics, Fashion Scout и City Models Paris. Более того, Киев посетят инвесторы мировой fashion индустрии из Сан-Франциско и Нью-Йорка, а также представители других международных недель моды.

“Мы поставили Украину на карту мира еще 7 лет назад. Теперь мы начнем эту карту “перекраивать” для повышения роли нашей страны как мирового ресурса. Здесь стратегическая роль в энергии, таланте, знаниях молодого поколения. Именно поэтому мы всегда первыми приглашаем лучших и важнейших представителей модной индустрии мира”, - говорит фаундер Mercedes-Benz Kiev Fashion Days Дарья Шаповалова.

BLOCKCHAIN AND DIGITAL

Первым инновационным шагом Mercedes-Benz Kiev Fashion Days S/S'18 станет внедрение в digital пространство. Такие шаги обусловлены глобальным сотрудничеством LMG Group Paris с главным b2b ресурсом мира моды Launchmetrics. Это означает переход от печатных пригласительных к электронным, возможность использования функций fashion радара для коммуникации с ритейлерами fashion индустрии в рамках программного обеспечения Launchmetrics. Его функции позволяют брендам ускорять выпуск своих продуктов на рынок и создавать долгосрочную экспозицию. Специально для презентации программы и сотрудничества в Киеве выступит основатель и президент Launchmetrics - Эдди Маллон.

Также в новом сезоне LMG Group совместно с глобальными партнерами запустит Blockchain School - первый образовательный проект в блокчейне; анонсирует первое в мире ICO в fashion индустрии; анонсирует запуск глобальных англоязычных и специализированных медиа в сфере Blockchain.

“Мы сделали Украину одним из молодых лидеров на мировой модной сцене. Дарья Шаповалова два года подряд в рейтинге TOP500 BUSINESS OF FASHION, Дарья и Anna K (Anna Karenina) в этом году - в мировом FORBES 30UNDER30 2017, наши дизайнеры уже привычны в расписаниях мировых недель моды и мировых шоурумах. Теперь мы сделаем Украину одним из мировых лидеров блокчейн-экономики, благо основа реального бизнеса - фэшн-индустрия у нас уже есть, к тому же в стране есть рынок конкурентноспособных девелоперов. Но самое важное что у нас есть - это стратегическое видение, реальные знания и репутация в мировой моде. Осталось только скрестить Fashion и Technology, в этом и состоит главная задача. Этим летом мы представили наш концепт в Париже на Fashion/Tech конференции, французы удивились нашей скорости. Начиная с сезона мы удивим Украину и весь мир на практике. В сентябре для этих целей мы привлекаем зарубежных инвесторов и открываем постоянно действующие представительства в Сан-Франциско и Париже.

И даже спонсоров и партнеров события теперь мы будем выбирать исключительно по критерию технологиечской продвинутости и соответствия современным трендам”, - обобщил президент LMG Group Paris Казбек Бектурсунов.

VIDEO

Принципиально важным для современного цифрового мира моды является видео и теперь благодаря коллаборации Mercedes-Benz Kiev Fashion Days и канала HDFASHION&LifeStyle индустрия моды сможет выйти на более высокий уровень. Результатом сотрудничества Mercedes-Benz Kiev Fashion Days и канала HDFASHION&LifeStyle станет полноценный фильм о неделе моды, закулисье и дизайнерах.

E-COMMERCE

В сезоне весна-лето 2018 Mercedes-Benz Kiev Fashion Days восемь украинских дизайнеров дебютируют в формате see now — buy now: это стало возможным благодаря сотрудничеству МBKFD с известным украинским онлайн-ретейлером modnaKasta, активная аудитория которого составляет 1,5 млн потребителей. Участниками этого проекта станут: ANNA K, KATERINA KVIT, NASTASIA KLIMT, GIBSH, T.Mosca, THEO, WeAnnaBe, Négligés.

TALENTS

Fashion Scout Kiev - это платформа для молодых дизайнеров, которая предоставляет уникальную возможность показать свою коллекцию на главном подиуме и получить опыт для дальнейшего развития бренда. В рамках групповых показов будут представлены 36 дизайнера из таких стран, как Чехия, Румыния, Россия, Польша, Эстония, Литва, Армения, Грузия, Греция и Украина.

Рекламную кампанию нового сезона для Fashion Scout Kiev снимал фотограф Джордж Ливиератос (George Livieratos).

В новом сезоне SS 18 дизайнеры Fashion Scout также будут представлены в шоуруме Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, который будет расположен на 3 этаже КВЦ “Парковый”. В шоуруме примут участие 43 бренда с разных стран мира. Дизайн и оборудование предоставит украинский бренд модной и современной мебели Cube 44.

Также в рамках проекта свои сезонные коллекции представят более 10 дизайнеров из Армении, объединившиеся в отдельный перформанс-презентацию.

I

В этот раз конференция будет разделена на 4 тематические части, у каждой из которых есть свой куратор :

Business (Яна Ибрагимова, основательница public administration school CAPS, партнёр ISAIA, партнёр Billionaire). Fashion (Дарья Шаповалова, основатель Kiev Fashion Institute, медиа ресурса FW-DAILY, соучредитель международного агентства More Dash, креативный директор Mercedes-Benz Kiev Fashion Days ). Digital (Нина Левчук — руководитель Google Marketing Solutions в Центральной и Восточной Европе). Marketing (Валерия Жук и Надежда Табанюк — основатели Quadrate 28).

На форуме выступят представители крупных украинских и зарубежных компаний — Good Wine, Competera Pricing Platform, TemplateMonster, Odgers Berndtson Ukraine, Hochu rayu, Lambert & Associates, Milavitsa, UkraineInvest - Ukraine Investment Promotion Office, modnaKasta, Google Украина.

Место проведения: КВЦ “Парковый”, Парковая дорога, 16А.

Программа: http://kievfashionforum.com/.

CHARITY

В Киеве в рамках недели моды состоится благотворительный pop-up store Fashion Charity Store by KFI and GoGlobal

Украинские дизайнеры отдадут одежду из своих коллекций специально для #SuperFashionGirls pop-up store vol.2, который состоится в ЦУМе в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Дарья Шаповалова и известные киевские модницы снова поддержат эту благотворительную инициативу, предоставив для pop-up store личную одежду из коллекций известных дизайнеров.

Напомним, что первый #SuperFashionGirls pop-up store прошел в декабре прошлого года. Тогда благодаря продаже платьев и аксессуаров, которые предоставили Дарья Шаповалова и другие киевские модницы, удалось собрать 280 000 гривен. Это позволило 1400 школьникам принять участие в GoCamp 2017.

Место проведения: 7 таж ЦУМа, Крещатик, 38.

Дополнительная информация: Инна Тимченко – 0938831653.

Для СМИ: Юлия Мишина – 0967809897.

MARKET

Kiev Fashion Days Market - это фешн-молл выходного дня, площадка, которая соберет под одной крышей максимальное количество украинских марок одежды, обуви, украшений и аксессуаров, предметов дизайна и декора.

Цель Fashion Days Market - познакомить гостей с максимально широким спектром, как уже известных, так и начинающих местных брендов.

Подробнее: fashiondaysmarket@mbfashionweek-kiev.com

Место проведения: ЦУМ, Крещатик, 38

Церемония открытия Mercedes-Benz Kiev Fashion Days SS18 состоится 30 августа в 18:00 на 7 этаже ЦУМа. В программе церемонии открытия будут вручены премии Mercedes-Benz Fashion Prize в таких номинациях: Стилист, Фотограф, Журналист, Ретейлер, Инноватор, Модель, Мужской дизайнер и Инфлюенсер, а победитель основной номинации традиционно получит грант на 100 000 гривен. Так же в рамках открытия будет вручена премия Design IT, которую основали издания Vogue Italia и Vogue Украина. Ведущим церемонии открытия станет Анатолий Анатолич.