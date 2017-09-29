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Новости компаний Выиграть поездку в Грузию, послушать Mgzavrebi и еще 8 причин пойти на самый грузинский праздник этой осени

<span class="label">Новости компаний</span> Выиграть поездку в Грузию, послушать Mgzavrebi и еще 8 причин пойти на самый грузинский праздник этой осени
29.09.17 8
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30 сентября и 1 октября в Национальном ботсаду им. Гришко пройдет Большой грузинский праздник с «Боржоми». В программе фестиваля: виртуальная реальность, кулинарные мастер-классы, дегустации вин и сыров, еще больше современной грузинской музыки, сэлфи-зоны и развлечения для детей.

Вот 10 причин посетить Большой грузинский праздник: 

  1. Попробовать блюда современной грузинской кухни

На значительно расширенном фуд-корте будут представлены более 40 лучших грузинских ресторанов. На бесплатных кулинарных мастер-классах можно будет узнать интересные рецепты любимых грузинских блюд. Например, где вы научитесь готовить мятные хинкали? Только на Большом грузинском празднике с «Боржоми»!

  1. Продегустировать био​вино

В Грузии выращивают более 500 сортов винограда! И из каждого делают вино! На Большом грузинском празднике гости смогут попробовать не только всеми любимые Саперави и Киндзмараули, но и продегустировать совершенно новый вид биовина из органических сортов винограда.

  1. Послушать современную грузинскую музыку

Хедлайнером музыкальной программы 30 сентября станет грузинская группа Mgzavrebi – один из самых популярных и любимых грузинских коллективов, каждое выступление которого превращается в настоящий праздник для его поклонников.

1 октября на сцене мероприятия впервые в Украине выступит молодая и амбициозная группа New One, современное звучание и грузинский колорит исполнителей не оставит никого равнодушным.

  1. Выиграть поездку в Тбилиси

30 сентября на Большом грузинском празднике среди участников онлайн-конкурса разыграют поездку в Тбилиси с фотохудожницей Мариной Карпий, которая уже несколько лет живет в Грузии и организовывает фототуры для всех, кто также как и она влюблен в невероятные грузинские пейзажи. Увидеть красочные снимки Марины Карпий можно будет 30 сентября - 1 октября в рамках фотовыставки. Подробности конкурса: https://www.facebook.com/events/699240940271998/

  1. Совершить виртуальное путешествие в Батуми и Тбилиси

Благодаря очкам виртуальной реальности, у гостей праздника будет возможность перенестись в Батуми и Тбилиси прямо из центра Киева и увидеть, какой современной, какой необычной может быть Грузия.

  1. Потанцевать под современные DJ-сеты и самому стать диджеем

Известные киевские диджеи не только выступят на сцене мероприятия, но и проведут серию мастер-классов для детей - каждый желающий сможет встать за пульт и почувствовать себя настоящим диджеем.

  1. Сфотографироваться с Нино и Али

Только на два дня, 30 сентября и 1 октября, главные грузинские достопримечательности переедут в центр Киева и превратятся в оригинальные фотозоны. Скульптура Нино и Али, крепость Рабат, музыкальные фонтаны - без красивых сэлфи не уйдет никто!

  1. Покататься на моноколесе или гироскутере

Отдыхать в ботаническом саду можно по-разному. Например, полежать на траве с книжкой в одной руке и хачапури в другой. Или открыть прохладную «Боржоми» в новой алюминиевой банке и поехать по маршруту всего Большого грузинского праздника на моноколесе. Справились с колесом и хочется больше драйва? Берите гироскутер – один из них будет также разыгран в рамках мероприятия! 

  1. Поступить в «Грузинский университет»

В лектории под открытым небом выступят блогеры-путешественники. Рекордсмены украинской блогосферы по количеству лайков и репостов поделятся своими впечатлениями от Грузии, ее кухни, традиций, современной культуры и расскажут о своих любимых грузинских маршрутах. Компания Sneg Travel поделится лайфхаками зимнего отдыха с поклонниками горнолыжной Грузии.

  1. Весело отдохнуть вместе с детьми

Самым маленьким посетителям Большого грузинского праздника тоже будет чем заняться. Их ждут мастер-классы, интерактивные конкурсы, контактный зоопарк, аквагрим и большая игровая зона.

ЧТО: Большой грузинский праздник с «Боржоми»

КОГДА: 30 сентября ― 1 октября, с 11:00 до 20:00

ГДЕ: Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко, ул. Тимирязевская, 1

ВХОД: свободный, стоимость посещения ботанического сада для взрослых ― 40 гривен, для детей ― 20 гривен. 

Больше деталей о Большом грузинском празднике с «Боржоми» ищите на странице в Facebook: https://www.facebook.com/events/699240940271998/

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