Украина и Франция подписали второй этап соглашения о закупке вертолетов

Министр внутренних дел Арсен Аваков подписал от имени Кабинета министров Украины второй этап межправительственного соглашения с Францией о закупке вертолетов Airbus Helicopters.

"От правительства Украины подписал с @DelphineGeny министром-госсекретарем эк. и финансов Франции второй этап межправительственного Соглашения о закупке вертолетов Airbus Helicopters: к концу 2018 получим 4, а в целом 55 современных вертолетов + центр тех.обсл. в Украине", - написал Аваков в своем аккаунте в Твиттер.

Как сообщила пресс-служба МВД, Украина рассчитывает получить первые вертолеты - трех моделей Н145, Н125 и Н225 - уже в этом году. Вертолеты французского производства будут помогать нести службу Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службе Украины.

23 марта 2018 года Арсен Аваков и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подписали соглашение, предусматривающее покупку 55 вертолетов Airbus Helicopters для нужд МВД Украины.

"С министром МИД Франции Ле Дрианом подписали соглашение о закупке 55 современных вертолетов Airbus Helicopters. Вместе с нашими Mи-8, Airbus Helicopters – в рамках современного сервиса мобильной вертолетной службы будут выполнять задачи Нацполиции, ГСЧС, погранслужбы и Нацгвардии", - сообщил Аваков.

По словам Авакова, "это крупнейший проект между Украиной и Францией. Это очень большой структурный проект внутри Украины, за который мы взялись при поддержке президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана".