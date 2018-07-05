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Еще 4 российские книги попали под запрет к ввозу в Украину

Еще 4 российские книги попали под запрет к ввозу в Украину
Фото:ukranews.com

Госкомтелерадио не рекомендует к ввозу в Украину 4 российские книги, содержание которых подрывает независимость Украины

05.07.18 339
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Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины (Госкомтелерадио) расширил до 184 книг перечень изданий, содержание которых содержит разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, призывы к совершению терактов, посягательство на права человека и в целом направлено на ликвидацию независимости Украины. Об этом сообщает Интерфакс – Украина.

Перечень дополнен четырьмя российскими книгами и теперь в нем 178 российских изданий.

В список внесены такие книги, как: "Украинская чума. История противостояния и вооруженной борьбы советской администрации с украинским националистическим движением на территории Западной Украины в 1945-1955 годах" (Олег Ракитянский), "Украина! А была ли Украина?" и "Кровавые слезы Украины" (Анатолий Терещенко), а также "Происхождение украинского сепаратизма" (Николай Ульянов).

Напоминаем, что ранее Госкомтелерадио предложил правительству ввести экономические санкции к юридическим лицам РФ, которые производят и распространяют издания антиукраинского содержания. 

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