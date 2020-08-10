Языком цифр. Что такое современная Беларусь и чем обернется для Украины революция в Минске?

Чего ждать Украине от событий у соседей? Посмотрел на экономику Беларуси и понял, что все хуже, чем кажется.

Нет, экономика, согласно статистики, там лучше чем в Украине. Иностранные инвестиции в Беларусь под $10 млрд (без учета банков), в то время, как в Украине около $2,5 млрд.

Только обращает на себя внимание колоссально большая роль российского фактора, что сквозит буквально в каждом показателе.

Инвесторы преимущественно российские — 45% напрямую, еще 25% через Кипр и Великобританию (итого 70%). Россия же является главным торговым партнером Беларуси. И основной продукт импорта из РФ — нефть.

А теперь немного статистики:

Население Беларуси — 9,5 млн человек.

Граница с Украиной — 1084 км.

ВВП — $61 млрд.

ВВП ППС — $195 млрд (Украина - $410 млрд).

ВВП ППС на душу населения 65 место (Украина 112-е).

Рост ВВП Беларуси в 2019 году составил 1,2%.

Доля беларуского топлива на украинском рынке более 40%. Дизтоплива — более 50% (источник которого - российская нефть).

В Беларуси действует 6 СЭЗ в которых уже более 400 организаций построили свои предприятия, создавшие более 120 тыс новых рабочих мест.

Белорусская экономика в значительной степени находится в государственной собственности (более 70% ВВП создается государственными или полугосударственными предприятиями).

Экспорт из Беларуси в 176 стран, импорт из 191. Почти весь объем внешнего товарооборота Беларуси состоит из взаимной торговли менее чем с пятью десятками стран.

Общий объем экспорта товаров из Беларуси (с июля 2018-го по июнь 2019-го) составил $33,324 млрд, импорта — $38,199 млрд. (Украина в год экспортирует на $110 млрд).

ТОП-5 стран-получателей белоруского экспорта:

Россия — $ 13 млрд (около 40%).

Украина — $ 4 млрд.

Великобритания — $ 2,7 млрд.

Польша — $ 1,8 млрд.

Германия - $ 1,3 млрд.

Топ-5 стран из которых Беларусь импортирует:

Россия — $21,8 млрд (около 60%).

Германия — $3,3 млрд.

Китай - $ 1,7 млрд.

Украина - $ 1,5 млрд.

Польша - $ 1,2 млрд.

Несмотря на попытки Беларуси опереться на Китай (инвестиции через СЭЗ в новые производства, электрокары, электроника...), Беларусь все еще остается страной, критически экономически зависящей от РФ.

Чем обернется гипотетическое свержение власти в Беларуси для Украины — большой вопрос. Опыт Армении в этом смысле показателен. Когда протесты под национальными флагами завершились появлением новой власти, глава которой Никол Пашинян улыбается на камеру в дружеских обьятиях Владимира Путина.

Чем обернется это для Украины с учетом протяженности общей границы?.Для меня еще больший вопрос.

А какие риски/возможности для Украины в ситуации революционной смены власти в Минске видите Вы?

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Публикуется с разрешения автора.