"Звездный час" удаленки. Почему работа на дому станет адекватным ответом на вызов коронакризиса

Пандемия коронавируса подвела окончательные итоги в спорах – нужна бизнесу удаленка или нет. В наших реалиях наличие возможности удаленной работы моментально стало ключевым вопросом выживания бизнеса, ведь на кону слишком высокая цена – жизни и здоровье сотрудников.

Бизнес-структуры, уже 5 лет назад оценившие преимущества удаленки и отстроившие собственные системы непрерывности бизнеса (Continuity of Business или COB), в период карантина практически моментально и без особых затрат перешли на удаленную работу, не потеряв темпа и успешно избежав сопутствующих операционных рисков.

Наличие СОВ позволило таким компаниям в карантинный период сфокусироваться на адаптации к новым условиям бизнес-процессов, маркетинговых активностей и клиентском сервисе.

Сами процессы непрерывности бизнеса требовали незначительных доработок в виде детализации инструкций по реагированию на признаки COVID у сотрудника, правил дезинфекции офиса, урегулирования правового поля для работы на удаленке (приказы и распоряжения о периоде карантина, отмены приема граждан, утверждения графиков работы подразделений). В остальном же повседневная деятельность продолжается в прежнем ритме.

Отстроенные заранее системы СОВ позволяют успешно мониторить уровень заболеваемости среди сотрудников, своевременно минимизировать риски потерь ключевого персонала, а также превентивно избегать рисков заболевания.

Например, основываясь на общедоступной статистике зафиксированных случаев заболеваний по адресам домов и сопоставляя их с адресами проживания сотрудников, СОВ может рекомендовать изменить место проживания сотрудника и комплекс мероприятий по уменьшению этого риска, а именно, в зависимости от влияния функционала сотрудника на бизнес-процесс, определенного в таблице весовых коэффициентов, задействуются компенсаторные меры, такие, как перераспределение/ аутсорсинг функционала или же может быть предложена релокация сотрудника с компенсацией расходов на переезд и аренду.

В данный момент наличие успешно функционирующей системы СОВ является важным критерием надлежащего уровня социальной ответственности, зрелости и технологичности компании, и служит для кандидатов на трудоустройство одним из ключевых факторов при принятии решения о работе.

Интересно, что по отзывам сотрудников, которые провели значительный период времени на удаленке, эффективность их работы существенно возросла. Это обьясняется больше психологическим фактором – если ты пьешь кофе в офисе, ты все равно чувствуешь себя на работе. Но если ты на удаленке в рабочее время пьешь кофе, то возникает ощущение, что прогуливаешь работу.

Отсутствие личных встреч в большей части компенсируется переписками, при этом фиксируются условия задач, договоренности и сроки, что позволяет в будущем более четко контролировать их выполнение.

Сэкономленное время на дорогу в/из офиса (особенно в крупных городах с хроническими транспортными заторами) позволяет уделять больше внимания личным вопросам и собственному развитию сотрудника, сокращает расходы на проезд и еду, как минимум.

Отдельно следует отметить влияние удаленки на окружающую среду. Было бы интересно увидеть показатели загрязненности воздуха в городах до и во время карантина, когда длительное время большинство автомобилей не выезжали на улицы.

После трагедии в Америке 11 сентября 2001 года и последующего запрета авиаперелетов, американцы проводили замеры температурных показателей в Нью-Йорке. Результаты замеров показали, что при отсутствии пролетающих самолетов температура понизилась на один градус, что свидетельствует о существенном уменьшении парникового эффекта.

Прогнозируемо, что и показатели загрязнения воздуха в период карантина будут намного лучше.

Таким образом можно констатировать, что "звездный час" удаленки наступил.

Хочется верить, что заранее разработанные и внедренные меры обеспечения непрерывности бизнеса спасли чье-то здоровье, а может быть и жизнь.