Налоги курильщика. Что будет с ценами на сигареты в Европе и чего ждать Украине

Правительство Австралии ежегодно зарабатывает более 16 млрд AUD (332 млрд грн) в виде налогов на табак. С 1 сентября цены на сигареты и другие табачные изделия выросли на этом континенте сразу на 12,5%. И это второе за год поднятие табачных акцизов. В новых условиях налогообложения минимальная стоимость пачки из 20 сигарет составила 34 доллара (около 700 грн!). Что делает Австралию самой дорогой страной в мире в плане покупки сигарет.

В пятерке стран — лидеров по стоимости сигарет оказались также Новая Зеландия, Ирландия, Норвегия и Великобритания.

Евросоюз также пересматривает свою акцизную политику на сигареты. Европейская комиссия опубликовала оценку базовой для рынка табака директивы 2011/64/ЕС о структуре и ставках акцизного налога.

Основные выводы из этого документа:

— внедрение минимальных акцизных ставок (украинский восьмилетний план как раз является попыткой их окончательной реализации) — не менее 90 евро за 1000 сигарет и не менее 60% от средней розничной цены продажи пачки было умеренно эффективным для повышения цен на табачные изделия, однако не привело к их конвергенции (сближению) на внутреннем рынке ЕС.

А это, в свою очередь, создало финансовые стимулы для контрабанды (размер рынка контрабанды сигарет в ЕС достиг 8%, что сопоставимо с украинскими показателями на конец прошлого года).

Для сравнения, пачка сигарет в Болгарии стоит в среднем 2,57 евро, в Люксембурге — 4,63 евро, Австрии — 4,74 евро, в Дании — 5,38 евро по сравнению с 8,76 евро в Великобритании или 11,37 евро в Ирландии.

Кроме того, рост ставок акцизов на сигареты способствовал снижению распространенности курения лишь до определенного уровня, последний остается выше, чем ожидалось (цель снижения курения на 10% в течение 5 лет не была достигнута, составив в период 2012-2017 гг. лишь 2%, хотя и это немало).

Наконец, указанная выше профильная Директива утратила свою актуальность и более не способствует достижению задекларированных в ней задач (их изначально декларировалось две — обеспечение функционирования внутреннего рынка и высокий уровень охраны здоровья). В частности, в связи с появлением на рынках таких продуктов, как электронные сигареты, так называемых горячих табачных изделий и иных новых продуктов, содержащих никотин или каннабис.

Более того, большинство органов общественного здравоохранения государств-членов ЕС не удовлетворены воздействием Директивы на цели борьбы против табакокурения, отсутствием гармонизации налоговой базы для новых продуктов рынка, слабой синергией между повестками по здравоохранению, налогообложению, борьбе с незаконной торговлей и против рака, и требуют более строгих фискальных мер.

Таким образом, можно с высокой долей уверенности прогнозировать, что в ближайшее время ЕС ожидает большая ревизия табачного законодательства, направленная на дальнейший рост налогов на сигареты и их "инновационные" аналоги, а также новые более жесткие правила контроля рынка.

После чего, Украине в рамках ее евроинтеграционных обязательств также предстоит очередной виток "акцизных табачных войн".

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Публикуется с согласия автора.