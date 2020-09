Сам себе Безос. Почему погоня за KPI без сверхцели — лучший способ перегореть на работе

Что такое Growth Mindset, или, как это обычно примерно переводят на русский — открытое, гибкое сознание, с точки зрения бизнеса и управления им? Речь идет о росте, но это не "бери больше — тащи дальше" и не "get rich or die trying". И близко не так.

Забудьте о том, чему вас учили мотивационные спикеры-невротики. Потратьте лучше время на чтение книги Кэрол Дуек, которая так и называется — "Growth Mindset". Это психолог, профессор Стэнфорда. Укрепитесь в уверенности, что вы на правильном пути.

Итак, три ключевые установки гибкого сознания для молодого СЕО.

В ошибках нет ничего плохого. Плохо, если вы не умеете делать из них выводы, которые делают вас и ваш бизнес сильнее.

В кризисах нет ничего страшного. Страшно, когда внешние кризисы в бизнесе становятся глубокими личными кризисами. Масштаб человеческой жизни и текущих кризисов — несопоставим. Жизнь больше, глубже и важнее. А неумение выстраивать и удерживать свою личную идентичность и границы — это открытая дверь для выгорания.

В конфликтах нет ничего необычного. Системы развиваются через возникновение и преодоление конфликтов на всех уровнях. Это аксиома. Важно научиться переводить конфликты в конструктивное русло, научиться видеть, на какой потенциал они указывают и «вытаскивать» нужные решения из-под их груза.

Что для этого нужно? Работа со своими установками, это раз. Практика, это два. Спокойная уверенность в том, что ты реализуешь то, что задумываешь, это три. Все необходимое для этого есть у каждого из нас — явным образом или в потенциале. И это тоже часть майндсета.

Для того, чтобы добиваться успеха в бизнесе и переживать в нем неудачи, и делать это без потери смысла на протяжении всей жизни, нужно иметь цели и мотивацию, выходящие за его границы.

И чем глубже будет такая ваша сверхцель, чем более она будет осознанной и искренней, тем большее количество взлетов и падений вы сможете перенести, и тем дольше сохранится заряд вашей батареи. Сверхцель может быть даже недостижимой на обозримом отрезке времени, но она должна быть важной и значимой для вас.

Скажу еще яснее. Если все, чего вы сильно хотите и чего яростно добиваетесь — это материальные KPI, то вопрос о том, когда вы перегорите — это вопрос времени. Как выразился один разумный человек, такая жизнь будет похожа на чемпионат по поеданию пирогов, где призом является еще один пирог.

Всем нам нужно несгораемое топливо, а оно бывает только нематериальным — это ценности и принципы, мечты и идеи.

Как найти свою сверхцель? Это ваш личный вопрос и только ваш. Могу повторить слова Джеффа Безоса: "Ты не выбираешь свою страсть, это она тебя выбирает".

Подсказок на пути достаточно. У самого Безоса такая сверхцель — это освоение человечеством космоса, ни больше, ни меньше. А финансовые успехи компании Amazon он считает ресурсом для развития своего космического проекта Blue Origin. При этом, он говорит, что понимает, что не увидит полномасштабной реализации этой цели при своей жизни, но хочет сделать вклад в создание фундамента для этого. Берите пример.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.