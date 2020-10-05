Оставить прибыль без налога. Нужно ли это Украине, и чем может быть полезен эстонский опыт

В последнее время в Украине активно идут дебаты по поводу необходимости введения налога на выведенный капитал. Такие разговоры стали более активны с прошлого года, когда группа нардепов внесла в Верховную Раду законопроект о замене налога на прибыль предприятий налогом на выведенный капитал уже с 1 января 2021 года ( в случае принятия упомянутого законопроекта. № 1185). Законопроект предусматривает, что объектом обложения налогом на выведенный капитал станут операции по выводу капитала и операции, приравненные к операциям по выводу капитала. Операции, которые обычно используют для размывания налоговой базы в Украине (выплата процентов по кредитам компаниям в "низконалоговых" юрисдикциях, выплата дивидендов нерезидентам, инвестиции за границу) станут прямым объектом налога на выведенный капитал.

Также, по словам Михаила Саакашвили, президент Зеленский поддержал отмену налога на прибыль, назвав его "чисто коррупционным". Вместе с тем, эксперты МВФ называют учреждение налога на выведенный капитал "плохой идеей" и критикуют ее.

В этой связи Украине был бы интересен эстонский опыт внедрения подобного налога.

Эстония – одна из немногих стран в мире, где в Налоговом кодексе существует такое условное понятие, как отсутствие "налога на реинвестицию" или, в нашем понимании, "налог на выведенный капитал".

Упрощенно говоря, это означает, что отсутствует налог на прибыль, и налогом облагается только выведенный из компании капитал в виде затрат, не связанных с деятельностью компании, зарплат или дивидендов.

То есть, пока деньги остаются в компании и используются на инвестиции, налога на них нет. Цель – стимулировать инвестиции и развитие компании, а также налогооблагать только реальное потребление.

У данного подхода есть как сторонники, так и противники, и нет однозначной калькуляции, которая показала бы "за" или "против", так как экономический рост зависит от многих факторов.

С одной стороны, уменьшились доходы бюджета от налога на прибыль. Но, с другой стороны, компании реально больше инвестировали в развитие и создавали рабочие места (+налоги на зарплату +НДС). Также малые и средние предприятия могли больше инвестировать, так как стал проще доступ к капиталу.

С другой стороны, надо учесть и негативные уроки Эстонии.

Когда, особенно в начале, большие корпорации, например, из Швеции, выводили деньги из страны своим материнским компаниям заграницей. И, в итоге, по сути, не поддерживали этими деньгами развитие экономики Эстонии.

Уверена, что именно такое началось бы в Украине, если бы тут пошли простым путем отмены налога на прибыль и ввели бы понятие реинвестированного капитала без ограничения "инвестированного в Украину капитала".

То есть, это реально механизм не такой простой, как может показаться. Но, глядя на эстонский опыт, и учитывая украинские реалии, кажется правильной идея проанализировать замену налога на прибыль с отсутствием налога на реинвестиции. Но с условием, что освобожденные от налогообложения ресурсы не покидают Украину. Дальше их уже не отследить, и с большой вероятностью, раз уже выведенные, они не будут работать на развитие экономики Украины.

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Публикуется с согласия автора.