Похудение с подвохом. Может ли низкоуглеводная диета довести вас до могилы

Посмотрим на два свежих исследования на тему ожирения, ведь нормализация массы тела — один из самых мощных способов улучшить свое здоровье и снизить риски на будущее.

Журнал Европейского общества кардиологов опубликовал объемное исследование влияния низкоуглеводной диеты на общую, кардиологическую и онкологическую смертность.

При том, что в краткосрочной перспективе такая диета позитивно сказывается на массе тела и общем состоянии здоровья, долгосрочный (многолетний) эффект, по данным мета-анализа 9 исследований, состоит в повышении указанных показателей смертности на, соответственно, 22, 13 и 8%.

По данным многолетнего наблюдения за когортой из 24825 человек, наиболее значительное повышение смертности отмечалось среди лиц, имевших наиболее низкое процентное содержание углеводов в суточном рационе.

Что это означает? Да кто его знает. Исследования в области питания очень сложны, тем более многолетние, и имеют гигантское количество потенциальных погрешностей, способных привести к ошибочным результатам.

Сами авторы приходят к незамысловатому, хотя и справедливому, выводу о необходимости дополнительно изучить вопрос о влиянии такой диеты на здоровье. В идеале можно себе нарисовать картинку набора нескольких групп здоровых людей по нескольку тысяч в каждой, ежедневно обыскивать их холодильники, фотографировать тарелки и лет через 5 сравнить смертность, но это та еще задача.

Лично мое мнение не изменилось: все хорошо в меру, "быстрые" углеводы в рационе должны быть однозначно ограничены, сладкими фруктами слишком увлекаться тоже не стоит, но и с насыщенными жирами (животные жиры и тугоплавкие растительные масла типа кокосового) тоже надо аккуратнее.

Овощи, рыба, нежирное мясо, орехи, оливковое масло, цельнозерновые и молочные продукты — наше все. Но и эпизодический ломтик сырокопченой колбасы, шоколадка или стейк тоже никого не убьют.

И тут же норвежские коллеги опубликовали исследование на близкую тему. Известно, что снижение веса удается многим, а вот долгосрочное удержание достигнутого результата — далеко не всем.

Одним из популярных объяснений этой проблемы является снижение метаболизма в ответ на переход на низкокалорийную диету.

В статье по ссылке эту гипотезу попытались проверить. 171 женщина с умеренно избыточной массой тела (ИМТ=28) и средним возрастом 35 лет была включена в программу по снижению массы тела до уровня ИМТ ниже 25, срок наблюдения составил 2 года.

Вес, состав тела и уровень базального метаболизма (непрямая калориметрия) измерялись на стабильной массе тела перед началом программы, после снижения веса, а также через 1 год и 2 года.

В среднем, участницы потеряли 12 кг, но спустя год "отыграли" обратно 52% от потерянного веса, а спустя 2 года — уже все 89%.

Проще говоря, достигнутый успех оказался краткосрочным. Однако, если на момент достижения сниженного веса действительно отмечалось и "замедление" метаболизма в сравнении с исходным, то на отметках в 1 и 2 года такого отмечено не было.

Авторы делают очевидный вывод, что потеря контроля за весом и возвращение к прежней массе тела объясняются другими причинами, нежели метаболической адаптацией к низкокалорийной диете.

Учитывая современный подход к ожирению как хроническому заболеванию с рецидивирующим течением, повторный набор веса вполне понятен и не требует сложных объяснений типа метаболической адаптации.

Упрощая (но не сильно), у большинства людей с избыточной массой тела или ожирением есть нарушение баланса между волевым контролем потребления пищи, функцией системы вознаграждения, механизмами насыщения и аппетита.

И тут я хотел бы в который раз подчеркнуть разницу между отношением к своему или чужому телу, и понятием здоровья и нездоровья.

Каждый человек волен жить с таким телом, которое ему комфортно, и стыдить его или как-то дискриминировать никто не имеет права. Однако неконструктивным мне видится и набирающий популярность подход, подразумевающий чуть ли не отказ от существования волевого осознанного контроля своего пищевого поведения.

Неужели кто-то всерьез может утверждать, что взрывной рост числа людей с избыточным весом и ожирением (в Великобритании уже 60% от населения) вызван тем, что у землян внезапно массово сломались нейробиологические механизмы регуляции аппетита и насыщения? Ну право же, это даже как-то стыдно произносить, не то что писать.

Изобилие перенасыщенных калориями продуктов, агрессивная реклама, гиподинамия, стресс, депрессия — далеко не все способны справиться с этим валом, и людям нужна помощь, и этим людям предстоит непростая работа длиною в годы.

Но что точно не является помощью и заботой об их здоровье, так это абсолютизация принципа "Ты ничего не можешь и не должен контролировать, ты ни за что не отвечаешь, всему виной гормоны, расслабься, если что — поставим желудочный баллон".

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Публикуется с согласия автора.