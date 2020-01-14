Премія за бідність. Чому доходи українських урядовців виходять за межі здорового глузду

2020-01-14 19:22:00

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Премія за бідність. Чому доходи українських урядовців виходять за межі здорового глузду

Премія за бідність. Чому доходи українських урядовців виходять за межі здорового глузду

Коли говорять про заробітні плати керівників державних підприємств чи очільників держорганів – цілком зрозуміло, що людина на важливій державній посаді має отримувати достойну заробітну плату. Можливо, навіть не просто достойну, а високу. Але ж високу по міркам країни, де цей чиновник живе і працює!

Не може бути такого, що у державному секторі керівник тієї ж "Укрпошти" отримує майже 2 млн гривень на місяць, тоді як заробітна плата рядового працівника "Укрпошти" у 400 разів менша і не перевищує 5 тис. грн.

Доходить до абсурду, коли в Україні, де величезна кількість людей живе за межею бідності, зарплата керівників державних підприємств суттєво перевищує заробітні плати керівників подібних підприємств в країнах ЄС. Чого варта зарплата керівника НАК "Нафтогаз", якому наглядова рада пропонувала встановити на 2019 рік річний дохід у розмірі 126,2 млн грн, або понад 10,0 млн грн на місяць. І це без врахування премій, а з преміями річний дохід повинен складати 342,2 млн грн, або 28,5 млн гривен на місяць.

Варто лише задуматися: у 2019 році держава виділила субвенцію усім місцевим бюджетам на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги у розмірі 138,0 млн гривен! Тобто, на закупівлю ліків для швидкої медичної допомоги держава спромоглася віднайти у 2019 році лише 40,3% від річного гонорару керівника "Нафтогазу"! При цьому середньомісячна зарплата у його європейських колег в десятки разів нижча і встановлена в середньому на рівні 20-30 тис євро на місяць!

Сотні тисяч гривень на місяць отримують і багато міністрів та заступників міністра. І все на фоні того, що в кінці минулого року уряд заявив, що скасовує бюджетні виплати за незахищеними статтями.

При цьому, варто звернути увагу, що станом на початок грудня середня заробітна плата освітянина в Україні склала 8,1 тис грн на місяць, медика – 7 тис грн на місяць, працівників культури та мистецтв – 8,5 тис гривен.

Тож, мабуть, всім очевидно, що така ситуація, м’яко кажучи, неетична і несправедлива. І тут йдеться навіть не про це, а про стратегічну модель розвитку держави і ефективне управління державними фінансами. При таких диспропорціях в оплаті праці цього ефективного управління не існує і не може існувати.

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