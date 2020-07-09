Мой дом - моя проблема. Власть оставила жильцов многоэтажек наедине с устаревшим жилищным законодательством

На днях в Новой Каховке сгорел многоквартирный дом. Пожар в квартире быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания, площадь пожара – 2000 кв.м. Жильцов эвакуировали. Пострадавшим обещают расселение и помощь.

Но остаются вопросы.

Почему вся кровля так быстро выгорела? Почему пожар в одной квартире причинил такой огромный ущерб всему дому? Что с техническим и противопожарным состоянием дома? Что за материалы? Кто и как управляет и обслуживает дом, соблюдены ли все технические нормы и прочие регламенты? За чей счёт будут ликвидированы последствия пожара?

Уверен, ответов не будет.

А что с остальными домами в стране — все как спичечные коробки?

Мы все живём как на пороховой бочке в многоквартирных домах: когда обвалится, взорвётся, или сгорит, никто не знает. И что потом делать пострадавшим — надеяться на квартиры с барского плеча или уповать на место в общежитии?

Эти вопросы сегодня никак не урегулированы. Нет никаких правовых механизмов: как кривая вывезет.

Случаи техногенных аварий в сфере ЖКХ не единичны. Помните, недавно в Киеве многоквартирный дом на Позняках был разрушен взрывом газа? Комиссия пришла к выводу, что виноваты сами жильцы.

Этот случай, как и многие другие, стал предметом обсуждений на вчерашнем заседании профильного комитета по ЖКХ. Цитирую замглавы Минрегиона Хоцянивскую: "Виноваты совладельцы этого разрушенного дома. Да, в действующем законе "О ЖКХ" сказано, что за техническое обслуживание и внутренний ремонт дома отвечает субъект, выбранный совладельцами дома. Но вместе с тем, у нас имеется огромный ком неурегулированных вопросов министерствами, который приводит к тому, что сегодня вот такое происходит с жилым фондом".

И чиновница не врёт. В 2015 году был принят Закон Украины "Об особенностях прав собственности в многоквартирных домах", которым вся ответственность за дома переложена на их "эффективных собственников".

Вы спросите, а как могут нести ответственность за техническое состояние многоквартирного дома — сложного инженерного сооружения — жильцы, которые ни о техническом состоянии своего дома не знают, ни вообще ничего не понимают в эксплуатации дома?

Спросите об этом тех, кто считает, что многоквартирный дом на 500 семей — это то же самое, что хата в селе. Хотя многоквартирный дом и его эксплуатацию если и можно сравнивать, то с самим селом, а не с хатой в нём.

Но селяне же не несут ответственность за техническое состояние инженерных сетей в селе! А жильцы многоквартирного дома – несут.

Это чтобы вы понимали, по каким ужасным законам мы живём.

Но президента Зеленского, по-видимому, всё устраивает. Глава Минрегиона Чернышов с момента назначения и одного слова не произнёс. Ощущение такое, что никто ничего менять и не собирается.

Поэтому многоквартирные дома и дальше будут разрушаться и взрываться. Крайнего государство уже назначило: самих жильцов домов.

И снова возвращаюсь к тому, как пожарные тушили многоквартирный дом в Новой Каховке. Шланги рвались, их латали, они снова рвались, тушили из дыр в шлангах. Представьте эту картину: дом, пылающий как спичечный коробок, и пожарные без шлангов.

Пока ваш дом не горит, не взорвался и не обрушился, имейте в виду: никто в стране не знает техническое состояние вашего дома. Никто не контролирует тех, кто управляет вашим домом, как ваш дом обслуживают.

Соблюдаются ли технические регламенты, соответствует ли обслуживание санитарным, техническим, противопожарным и иным нормам — этого тоже никто не знает и никто не контролирует.

Особенно в ОСББ, где вы сами решаете, на что тратить свои взносы: лучше же клумбы красивые во дворе разбить, нежели регламентные работы по дому выполнить. Клумбы же все увидят и главу ОСББ похвалят, а работы — да кто их видит, кому оно надо, пронесёт.

Если не пронесёт, и когда дом будет гореть, знайте: тушить его будут рваными шлангами.

А когда ваша квартира или имущество пострадают или будут уничтожены, вы столкнетесь с тем, что в стране отсутствуют правовые механизмы, предусматривающие, кто и что обязан делать и кто и за что несёт ответственность в таких случаях.

Вот так и получается, что вы, как жильцы, сами во всём и виноваты. Если повезёт, то президент с барского плеча вам квартиры подарит. Или мэр посодействует. Если выборы но носу или настроение хорошее.

И это логично. Вы же "эффективные собственники", а риск случайной гибели имущества несёт кто? Вы, собственники. Об этом же в законе написано, правда?

А между тем, страна крайне нуждается в реформировании ЖКХ и осовременивании жилищной политики. Но вместо этого власти заговорили о какой-то "большой стройке". Причем, называя это "программой".

Несистемное "большое" строительство при системном разрушении инфраструктуры – это ни о чём, просто ситуативный распил бабла ради пиара.

Не пора ли Владимиру Зеленскому уже вернуться к своему обещанию, данному ещё в августе прошлого года в Дрогобыче? А именно: навести порядок в жилищном фонде. Не пора ли провести технический аудит домов? Принять государственную программу модернизации многоквартирного фонда?

Не пора ли изменить законы Украины и акты Кабмина с тем, чтобы подобных случаев стало меньше, а при их наступлении всем были понятны механизмы действий и ответственности?

Не пора ли принять Жилищный кодекс Украины (вместо действующего сегодня Жилищного кодекса УССР), которым урегулировать все эти вопросы?

Речь об около 200 тысячах многоквартирных домов, в которых проживает около 25 миллионов украинцев. Вот это — БОЛЬШАЯ СТРОЙКА, а не то, чем сейчас занимается власть.

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Опубликовано с разрешения автора.