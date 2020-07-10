Зарядить батарейки. Почему Украине нужны проекты по аккумуляции электроэнергии

Пока украинское правительство ищет варианты закрытия шахт, грантоеды вовсю возмущаются попытками президента и парламента урезать аппетиты "зеленой энергетики", отъедающей четверть денег энергорынка, но продуцирующей почти в 4 раза меньше энергии, мировым трендом является поиск путей по аккумулированию энергии и преодолению энергетический бедности.

В последнее время технологии накопления и хранения энергии существенно подешевели. В 2020 году один кВт*ч емкости аккумуляторной батареи стоит в среднем на 87% процентов меньше, чем в 2010 году. Это говорит о возможности массового внедрения этих технологий в будущем. Ведущие страны и международные компании стремятся стать крупными игроками на рынке, который даст возможность сглаживать пики энергопотребления и, в конечном итоге, снижать стоимость электроэнергии для всех.

Если преодоление энергетической бедности – задача и технологическая, и социальная, то вот аккумулирование электроэнергии, все же, больше научно-техническая. И требует как средств на проработку теоретической части, так и инвестиций для реализации части технической.

Так, Tesla Inc, уже реализовала серьезный проект в Австралии. Два года назад там была создана система литий-ионных аккумуляторов емкостью до 130МВт*ч.

В китайском Даляне сейчас идет работа над самой мощной ванадиевой окислительно-восстановительной аккумулирующие станцией для хранения энергии в мире мощностью 200 МВт и энергетической емкостью 800 МВт / ч.

Американская компания Honeywell заявила о запуске программы Experion Energy Program. Honeywell вместе с компанией NRStor планируют построить масштабную Energy storage на 300 МВт.

К слову сказать, здесь у Украины есть определенные успехи. Да, пока что реализуемые проекты уступают по заявленной мощности и емкости, но финансируются они за счет отечественных же ресурсов и, по сути, являются пилотными.

По прогнозам экспертов глобальная установленная мощность систем накопления энергии за ближайшие 20 лет (к 2040 году) возрастет в 122 раза. И у Украины есть все шансы, начав сейчас, стать одним из лидеров технологии Energy storage. Причем, даже без существенной господдержки, как это было в случае с "зеленой энергетикой".

Первоисточник.

Публикуется с разрешения автора.