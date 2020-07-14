Возможно скажу не очень популярную в блогосфере, чутко реагирующей на снижение президентских рейтингов, мысль. Но мне лично, чисто по-человечески, Владимир Зеленский по-прежнему симпатичен. Хотя почему медийная активность президента растет, а популярность падает, я вполне понимаю.

Дело, конечно, вовсе не в том, что царь хороший, а бояре плохие. Дело в том, что в механизме украинской управленческой культуры отсутствует самый главный винтик — доверие. Без этого механизм работает в холостую: социальный капитал не только не накапливается, но и деградирует.

В результате по рейтингам Зе-команды бьют все те же грабли, которые лупили по лбу Петра Алексеевича сотоварищи. Вот просто один в один.

Управленческая культура в государстве Украина — это культура не договора (в рамках соблюдения закона), а договорняка (под-, вне- и даже незаконного по своей сути).

Структура реальной власти и собственности не регулируется в законодательном поле. Поэтому в гигантском зазоре между формальными и неформальными правилами и институциями расцвела "культура кидка".

Кинуть бизнес-партнера — обычное дело. Государство рейдерит и кидает своих граждан. Президенты и депутаты — своих избирателей, выполнять обещания которым - почти дурной тон. Политики - своих партнеров по формальным и неформальным коалициям.

Все кидают всех.

Тотальное кидалово порождает тотальное недоверие. В такой среде возможно доверять только своим, своему "клану" — родственику, куму, свату, подельнику.

Понятное дело, такой клан не может быть большим. Тем более, не может он иметь широкой социальной базы и стабильной электоральной поддержки. Этим обьясняется и короткая "скамейка запасных" у украинских президентов. И региональная локализация практически всех партийных проектов. И падение рейтингов, и бесконечные клановые войны...

Украинский президент не может удовлетворить большинство украинцев. Но он может и должен удовлетворять "своих".

Причем, понимание того, кто такие "свои" может меняться. Сегодня это 95-квартал, завтра олигархи, послезавтра "соросята"...

Зеленский — типичный "хороший человек, на плохом месте". Даже если он изначально и хотел для Украины реальных перемен к лучшему, в культурной среде с такими параметрами шансов у него не было. Впрочем, как и у его предшественников.

Все они действовали не в интересах 40 млн украинцев, а в интересах своих кланов. После очередных выборов государство, по сути, становилось кластером тех или иных клановых групп. И управленческая стратегия обслуживала в первую очередь их интересы.

Владимир Александрович — может человек и приличный, но он не самоубийца. И дело вовсе не в том, подготовлен он или нет к роли президента. Из чувства самосохранения и по причине короткой "скамейки запасных", он вынужден поддерживать непопулярные в народе решения "зеленого" парламента и Кабмина. Потому что вовсе не от народа, который его избрал, зависит его настоящее и будущее.

Народ, чтобы не думали о себе тщеславные романтики "народных революций", к самоорганизации не способен. А вот кланы — способны.

Именно поэтому демократия и народовластие — такая же романтическая глупость, как и "народная революция".

Реальная власть и собственность в конечном итоге, независимо от результатов выборов, оказывается отчуждена у народа и распределена между ними, хотя и в новой конфигурации.

И любой президент в Украине, да и не только в ней, обречен быть аватаром интересов внутренних и внешних клановых групп.

Что случается, если президент забывает об этом, наглядно демонстрируют судьбы Джона Кеннеди, Виктора Януковича и других.

Есть такое украинское слово "переляк". Раньше в украинских селах его часто диагностировали детям знахарки, которые "выкатывали" его куриным яичком.

В состоянии такого перманентного детского переляка находится украинское госуправление. Без глубинной корекции культурного кода, его не выкатать тухлым яичком антисоциальных реформ. Тут нужны системные и профессиональные гуматитарные стратегии. А кроме того — те, кто обладает управленческой волей и видением, чтобы их реализовать.

Таких людей на сегодняшний день в украинском политикуме и госуправлении нет. Думаю, как коллективного волевого субьекта их никогда и не было. И это не вина, а беда Зеленского.

Не он создавал и уже очевидно, что не ему ломать украинскую управленческую культуру, густо замешанную на клановой алчности, безответственности и страхе.

Можно, но бесполезно обвинять Зе-команду в непрофессионализме и бесконечных зашкварах. В культуре "переляка" по-другому просто и быть не может. В парламент и госуправление, во всю президентскую обслугу отбираются "свои", а не те, кто подходит по компетенциям.

"Своих" очень мало. А адекватно мыслящих профессионалов среди них — и того меньше! Эти люди, как правило тоже существуют "при ком-то". Но даже если они равноудалены от клановых групп, в услових недоверия всех ко всем, их всегда будут подозревать в нелояльности.

Немудрено, что каждый новый политический цикл понижает качество госуправления, все чаще выдавая на гора откровенный шлак.

Парадокс украинской культуры госуправления в том, что она пожирает саму себя, последовательно демонтируя государство.

Говорят, что в наш православно-атеистический век в украинских селах больше не осталось знахарок, которые умеют снимать "переляк". Что интересно, знахарки эти никогда не принадлежали ни к каким иерархиям — медицинским, церковным, управленческим...Поэтому, если и возможно вылечить больной украинский организм, то только парадоксальным, нетрадиционным способом. В хорошем, нетолерантном смысле этого слова.

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Публикуется с разрешения автора.