Скринька Пандори. Чому в Україні зростає рівень нетерпимості та агресії і як з цим боротися

Споглядаючи за подіями у суспільно-політичному житті країни дуже важко утриматися від стійкого враження про те, що в Україні навмисне розхитують ситуацію на всіх рівнях. Стратегія по розхитуванню ситуації в суспільстві з боку представників держави, лідерів політичних сил та зовнішніх чинників створює не тільки загрози національній безпеці України, але й спонукає всі прогресивні сили держави до консолідації.

Події останніх двох тижнів в Україні показали, що в державі відбувається щось тривожне. У політичному житті вирують пристрасті довкола подій в ДБР, плівок Деркача, кримінальних звинувачень на адресу Петра Порошенка, війни Анатолія Шарія з Офісом Президента, все більше загострюються стосунки всередині діючої влади, ростуть вуличні політичні та соціальні протести.

Паралельно акумулюється тривога через підготовку Росією великомасштабних військових навчань та заяв на цьому фоні МЗС і новопризначеного командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи щодо можливого нападу російської армії на Україну (зокрема, з анексованого Криму) і приведення українського флоту до стану повномасштабної військової конфронтації з Росією.

Додайте до цього хронічно нестабільну ситуацію із захворюваністю на коронавірус, повені на Західній Україні, страшні пожежі на Луганщині, соціальну незахищеність, безробіття… Гнітюча картина, чи не так?

Складається враження, що хтось відкрив "скриньку Пандори", і нещастя переслідують українців начебто мимоволі. Як тут не впасти у відчай і не налаштуватися на суцільний негатив? Що ми і спостерігаємо сьогодні в суспільстві - рівень нетерпимості та агресії українців невпинно зростає.

Нам потрібно формувати потужну стратегію консолідації всього суспільства, системи безпеки і оборони, що реально продемонструє наш потенціал та упередить будь-які загрози. А так, ми просто спостерігаємо і час від часу запитуємо "а якщо Путін нападе?". Чи будемо ми до цього готові?.. Чи дамо йому привід для нападу?.. Чи врахуємо негативний досвід 2014 року, коли до влади прийшли непрофесіонали, які не змогли об'єднати ресурси для оборони і безпеки країни?

Нинішня українська влада, на жаль не має потужних засобів консолідації суспільства, непрофесійно формує регіональну, суспільну політику та модель розвитку Збройних сил України. Поряд з цим Росія створює ракети й літаки 5-го і 6-го покоління, а ми не можемо поставити до війська танк "Оплот" або забезпечити поставку у війська ракетних комплексів, розроблених нашими КБ.

На цьому тлі сьогодні в Україні різні політичні сили, переслідуючи свої корисні амбіційні інтереси, не гребують брудними методами маніпуляції свідомістю людей та ведуть до системних втрат по консолідації суспільства і розвитку держави.

Моя думка така, що слабким, розбалансованим суспільством легко керувати. Тому все, що відбувається - результат цілеспрямованих дій із зовні, окремих персоналій та політичних сил по розхитуванню ситуації в країні, цькуванню людей один на одного, ослабленню суспільного "імунітету". Вкрай важливо зберігати спокій і тверезий розум, а будь-яку новину чи подію оцінювати з позиції "а кому б це могло бути вигідним?", утримуючись від спонтанного оціночного судження.

Що б не відбувалося, які б заяви про начебто страшні події, що невдовзі стануться з українцями, не лунали - все варто пропускати через критичне мислення. Вкрай рідко (ба, майже ніколи!) події в країні не відбуваються самі по собі, як і не складаються випадково обставини.

Проаналізуйте, приміром, останню новину, зберіть про неї максимально можливу інформацію з РІЗНИХ джерел, ознайомтеся із позицією авторитетних фахівців, вивчіть передумови цієї події, реакцію як окремих політичних сил всередині країни, так і міжнародного співтовариства… Більше того, ви будете здивовані, коли знайдете очевидний зв’язок між двома, трьома такими подіями і зрозумієте, наскільки примітивні, але сильні технології для маніпуляцій із нашою свідомістю застосовують різні сили та окремі "гравці".

Давайте вимкнемо зайву емоційність. Утримаємося від паніки, нетерпимості та блискавичних суджень, адже від цього виграють лише ті, хто "заварив кашу" і спеціально розхитує ситуацію в країні. Вірю, що все у нас, українців, буде добре, лишень от починати варто з власного критичного мислення та консолідації всіх небайдужих і прогресивних людей в ім'я майбутнього України.

Першоджерело.

Публікується з дозволу автора.