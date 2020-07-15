Тратить с умом. Почему британцы не жалеют денег на поддержку малого бизнеса во время пандемии

Написал недавно текст о том, как помогают сервисному бизнесу (рестораны, кафе, отели) в Британии. И по реакции читателей понял - у нас не понимают, почему развитые страны тратят такие ОГРОМНЫЕ деньги на спасение малых бизнесов. А тратят они действительно немаленькие деньги — примерно 6-11% от своего годового ВВП.

В той же Британии строка затрат в 2020 на поддержку экономики от последствий коронавируса составит 145 млрд фунтов. Это больше, чем любая другая строка в бюджете на этот год. А там есть и NHS (система охраны здоровья) и оборона, и пенсии. Но наши люди считают, что в Украине точно такого делать не надо. Потому что мы бедные. А я хочу показать — если не поддержим свой малый бизнес в этот сложный период, то станем еще беднее.

Итак, поехали. Далее буду ссылаться на британский пример — лично мне он ближе и понятнее других.

Рыночная экономика так устроена, что всегда есть люди, которые теряют работу. Закрывают завод, оптимизируют офисных сотрудников, банки закрывают филиалы. Малые и средние бизнесы часто разоряются. В рамках капитализма это нормально — он так устроен. Также многие выпускники школ или университетов не могут сразу найти работу, которую бы они хотели.

Для всех таких людей в Британии существует СЕРВИСНЫЙ сектор. Рестораны, водители Убера, продавцы в магазинах, инструкторы фитнес-центров, салоны красоты - там всегда можно было найти работу. Иногда требуется 2-3 месяца на повышение квалификации или учебу. Кто-то устраивается на полгода, чтобы просто переждать, а кто и надолго. Платят там не очень много, но скромно жить вполне можно. Ну и к тому же эти бизнесы находятся в “серой зоне” - с многих доходов там можно “забывать” платить налоги — то есть денег в кармане остается больше.

А теперь представьте форсмажор, в результате которого весь этот сервисный сектор внезапно исчез!

В Британии сейчас на схеме furlough (где госбюджет платит сотрудникам закрывшихся на время карантина бизнесов, чтобы их не уволили) находятся 9 миллионов человек. Для страны с населением 60 млн - это ОЧЕНЬ много.

Платить людям вечно за то, что они сидят дома, нельзя — и в октябре действие схемы furlough заканчивается. Британский министр финансов с ужасом ждет, что люди придут на свои рабочие места (салоны красоты, рестораны, Uber, магазины) — а бизнесов уже нет! Или есть, но клиенты туда не будут ходить. По разным причинам — например, из боязни заразиться, или же многие так и останутся работать дома удаленно. И им уже не будут не нужны кафе, фитнес-залы или магазины в центрах городов.

Наверное, по прошествии полугода скорее всего, деловая активность более-менее восстановится. Так многие думают сейчас. Но эти полгода будут ужасны для малого бизнеса. Чтобы получить прибыль ресторанам, салонам красоты, магазинам надо восстановить хотя бы 80% потока клиентов. А поначалу будет намного меньше. И если они уволят сотрудников — их умения, навыки будут утеряны. Если ты не стриг, не тренировал, не готовил fish&chips в течение года — ты просто можешь забыть, как это быстро и правильно делать.

Поэтому, Британия стимулирует клиентов посещать пабы и кафе. Например, как я описывал в предыдущем тексте, компенсирует ресторану половину счета. Платит сервисному бизнесу деньги за каждого человека, принятого обратно со схемы furlough. Особенно заботитяся о молодежи от 16 до 24 лет — если они потеряют работу, то могут пойти по пути криминала и/или наркотиков. У них же в таком возрасте совсем мало умений и навыков, нужных рынку.

Важно: в Британии 15% взрослых функционально неграмотны (то есть читают и не понимают смысла!) и 20% взрослых функционально не владеют арифметикой (то есть не могут производить простейших действий с цифрами). Эти люди до кризиса переходили с одной непрестижной низкооплачиваемой работы на другую такую же (это называется McDonalds jobs - МакРабство) А теперь таких работ нет!

Также, согласно решениям британского Минфина, если бизнесы будут принимать на людей на обучение — это называется apprentice, — то государство будет платить таким бизнесам. Максимум до 5 тыс фунтов на человека.

Да, все что описано выше стоит немалых денег. Но если их не тратить — то придется платить пособия по безработице, многие люди навсегда останутся вне рынка труда в роли вечных соискателей.

Придется тратить гораздо больше на лечение наркоманов, на борьбу с мелкой преступностью. И потом: меньше бизнесов — меньше налогов. Многие люди не смогут создавать семьи, возрастет количество одиноких матерей. А это вообще бич западного общества. Дети из таких семей обычно имеют худшее образование, чем их сверстники из полных семей и так и остаются в бедности.

Итожим сказанное. Лучше потратить много денег сейчас, увеличить бюджетный дефицит в надежде на быстрое восстановление экономического роста (еще говорят V-shaped recovery), чем потратить очень много денег потом, и гарантированно не получить роста.