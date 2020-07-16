Бумажный дом. В чьих руках находится спасение утопающих в проблемах украинского ЖКХ?

За последние несколько недель в Украине произошло сразу несколько чрезвычайных ситуаций, связанных с жилым фондом. Взрыв газа в жилом доме в Киеве, пожар в многоэтажке в Новой Каховке, а также частичное разрушение домов в Шостке и Запорожье. И мы еще раз возвращаемся к теме безопасного проживания в многоквартирном доме, и к вопросу о том, кто же отвечает за его состояние.

На сегодняшний день вся ответственность за поддержание многоквартирных домов в надлежащем состоянии лежит на собственниках таких домов, т.е. всех, кто имеет в таком доме квартиры на правах собственности.

При этом, что особенно важно, на жильцах лежит ответственность не только за техническое состояние жилого дома, но и за технические сети внутри дома, которые как эксплуатировали, так и продолжают эксплуатировать коммунальные монополисты в большинстве городов Украины, часто не вложив при этом ни копейки в модернизацию,

ведь сети были переданы собственникам без условий обязательного капитального ремонта последним балансодержателем, как это имело место в большинстве стран Восточной Европы.

Но это еще не все. Кроме ответственности, возникает вопрос обслуживания внутридомовых сетей. И вот здесь возникает, очень важный момент. Сегодня для того, чтобы подписать договор на обслуживание внутридомовых сетей жилого дома, необходимо собрать 75%+1 голосов участников ОСМД за такое решение. Что в 99% случаев невозможно на практике — большинство людей просто не знают ни о нормах закона, ни о том, что нужно эти сети обслуживать, и главное - что это именно их, а вовсе не коммунального монополиста обязанность за всем этим следить.

Законопроект № 2458, который долгое время рассматривали в Верховной Раде Украины, благополучно провалили в этот понедельник, 13 июля. Видимо, число несчастливое. Как результат, вместо того, чтобы подписывать публичные договора на обслуживание своих домов, их совладельцы еще как минимум год будут жить, словно на пороховой бочке, ведь никакой договорной базы у них не будет.

Какова же ситуация в жилом фонде страны на сейчас, и какие негативные последствия нас ожидают, если проблемные моменты не урегулировать?

Далее — только цифры и факты. В Украине по данным Минрегиона около 180 000 жилых многоквартирных домов, 85% из них, а это около 146 000, требуют капитального ремонта. Средняя стоимость полной термомодернизации хрущевки по образцу стран Балтии, в Украине обойдется при расчете для квартиры в 50 м .кв. в 260-280 000 грн. При этом, по данным того же Минрегиона, социологический опрос, который они проводили в январе 2020 года показал, среднестатистический украинец готов потратить на капитальный ремонт не более 600 грн в месяц и не более 3000 грн за год. А фонда накоплений на капитальный ремонт в Украине не существует вообще — такая строка, тогда еще в тарифе на капитальный ремонт, была исключена из платежки, в далеком 1997 году.

Фактически, благодаря ряду принятых за минувшие годы законов, мы получили недореформу, когда все проблемы сброшены на собственников жилья. Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что в большинстве случаев норма закона, обязывающая последнего балансодержателя (то есть, государство или же муниципалитет) капитального ремонта при передаче дома в ОСМД, просто не выполняется.

И что же в этой ситуации членам ОСМД предлагает государство? Как оказалось, почти ничего. Можно возразить, ссылаясь на идущие, согласно отчетам чиновников реформы. Так, в стране создано уже 34 тысячи ОСМД и их число продолжает расти. Но что толку, если эти ОСМД не могут эффективно решать те вопросы, для решения которых они по идее созданы.

При ближайшем рассмотрении бравурных цифр в чиновничьих отчетах выясняется, что ситуация далека от радужной. За пять лет реформ меньше 10% жилого фонда охвачено ОСМД. А в разрекламированных программах по выдаче теплых кредитов фактически приняли участие и того меньше - всего 2,65% (430 ОСМД) на всю Украину. Вот они и есть те, кто по настоящему смог объединиться вокруг проблем собственных домов, а остальные ОСМД существуют только на бумаге.

При этом следует понимать, что ОСМД может быть "бумажным ", а вот дом то – самый настоящий. И взлетит на воздух в случае чего – тоже по-настоящему.

Если говорить о финансировании проектов, то ситуация еще хуже, проект «Теплые кредиты» ежегодно получал финансирование из бюджета в размере 450 млн гривен, которых хватало всего на 2-3 месяца, но при этом не было никакой возможности проконтролировать результат энергоэффективных мероприятий. То есть, расходование средств просто-напросто никто не контролировал.

Еще одним важным начинанием при финансировании энергоэффективных мероприятий в жилом фонде было создание Фонда Энергоэффективности, на который возлагали большие надежды. Но, к сожалению, и здесь все плохо. Условия получения компенсации за выполненные энергоэффективные мероприятия таковы, что выполнить их смогут только единицы из ОСМД, и то — при активной поддержке органов местного самоуправления. Ведь собрать необходимую сумму их участники вряд ли смогут.

Еще раз проговорим сказанное выше — законодательство в сфере ЖКХ в Украине выписано так, что за все, что происходит в его доме, несет ответственность собственник жилья. За техническое состояние самого дома, а не только квартиры, за то, что кто-то давным-давно исключил из платежки строку «капитальный ремонт», за то, что, принимаемые депутатами законы в принципе невозможно реализовать на практике. При этом само государство полностью отстранилось от проблем простых украинцев, выступая сторонним наблюдателем, а иногда даже мешая инициативным людям сделать хоть что-то полезное.

Вот так и живем. От одного техногенного ЧП до другого.