Все будет Киев. Общественное ТВ лишает украинцев в регионах права на "местный" телевизор

С этой недели региональные каналы Общественного вещания начали транслировать минимум местных программ. Ситуация с маргинализацией местного содержания – это общая стратегия руководства Общественного, созданного на базе государственных телерадиоканалов УТ-1, Национального радио и десятков региональных ТРК.

Теперь зрители в регионах еще на шаг приблизились к пониманию того, что их телевизионное меню сократилось на один канал. Ведь в каждой области местный канал Общественного вещания начал транслировать абсолютный минимум собственных программ – за целые сутки зрители на локальном UA:Суспільне увидят аж 56 минут местных программ, как это случилось, к примеру, в Черкассах.

С повторами выходит где-то полтора часа, разбросанные по эфиру с 6 утра и до 22 ночи. Притом, что в свое время на черкасском государственном канале «Рось» (до нынешней реформы с Суспільним) транслировалось целых 9!!! часов черкасских телепрограмм.

Раньше зрители четко искали свой местный телеканал, с местными новостями и содержанием. Да, государственным областным ТРК сложно было конкурировать в качестве, техническом оснащении, кадрах с национальными телеканалами. Но безусловное преимущество региональных ТРК – близость к зрителям – свои новости, свои герои, свои города и села.

Два часа местного утреннего вещания, которые ранее формировали общих три часа местного контента на каждом из 24 региональных телеканалов, на этой неделе заменил «Ранок на Суспільному».

Отныне украинцам в эфире полтавского, закарпатского, львовского, запорожского и всех региональных каналов предлагают смотреть столичный «Ранок». А десятки (если не сотни) сотрудников Суспільного в областях ждут увольнения, сокращения или реорганизации.

Национальный союз журналистов Украины не поддерживает политику Правления и Наблюдательного Совета Общественного вещания, направленную на свертывание регионального вещания. Украинцы имеют право получать освещение жизни регионов в полном объеме, а журналисты и технические сотрудники региональных филиалов - имеют право на профессию. И право на голос в ситуации, когда в столичных кабинетах разрушают перспективы региональных каналов.

А оставленный регионам с барского плеча один час для местного вещания – это приговор для каждого регионального телеканала в структуре Общественной телерадиокомпании.