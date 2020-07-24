Черное море. Почему танкер Delfi поднимают со дна в разгар пляжного сезона

Много в эти дни получаю вопросов о том, почему нужно заниматься подьемом на поверхность затонувшего у берега Одессы танкера Delfi в разгар пляжного сезона. Все просто: осенью может штормить, придется пережидать зиму и возвращаться к проекту только весной. А промедление в таком вопросе — непозволительная роскошь. Страдает экология. Разлив нефти — этого "черного яда"— убивает окружающую среду в курортной жемчужине страны. Буквально сегодня новости сообщили, что из затонувшего танкера произошел масштабный разлив топлива. А это — в том числе и убытки для туристической сферы, и так пострадавшей от карантина. Так что, хоть на дворе и конец июля, сейчас — самое время.

По невероятному количеству комментариев и публикаций, которые я прочел за последнюю неделю, мне стало ясно, что никому ничего не понятно. В своих советах запутались даже самые видные специалисты по эвакуации затонувших судов с пляжей — диванные.

Что ж. Попробуем разложить все по полочкам.

Ситуация: Delfi правым бортом лежит на бетонном волнорезе, крепко зацепился носом и повредил правый борт по всей длине корпуса. Для его эвакуации судовладелец нанял компанию Smart Marine Concept, которая разработала план, согласовала его с капитаном Одесского порта и выполняет все работы, кроме буксирных. Судовладелец же оплачивает всю операцию по подьему затонувшего судна.

Буксирные работы взяла на себя P&O Maritime Ukraine, участвуя в проекте, как вспомогательный сервис, выполняющий вводные подрядчика. К разработке проекты мы не имели и не имеем никакого отношения.

Как показали минувшие выходные, проект разработан неэффективный. Снять Delfi с волнолома тогда не удалось — не выдержал кормовой канат. Сейчас водолазы продолжают облегчать судно, а подрядчик готовит стальные тросы.

Вторая попытка предварительно назначена на пятницу, 24 июля. Если она снова закончится неудачей, руководство операцией перейдет к Администрации морских портов Украины. В этом случае мы готовы подключаться плотнее, направлять своих инженеров и участвовать на всех этапах.

Скорее всего, нужно будет пересматривать проект, возможно, менять подрядчика и начинать гораздо более масштабные работы. К сожалению, это может занять немало времени.

Справедливости ради нужно сказать, что подобные операции никогда и нигде в мире не проходили легко и быстро. Это абсолютно нормальная практика, когда такие масштабные проекты удаются не с первого раза, чудес тут ждать не стоит.

Еще раз, если очень упростить, нынешний проект подъема Delfi выглядит так:

Вокруг судна установлены боны, которые не позволят остаткам нефтепродуктов в случае утечки выйти за пределы заграждения.

В поврежденные грузовые танки правого борта Delfi водолазы заводят понтоны и заполняют их воздухом.

С наружной стороны поврежденного борта крепятся дополнительные понтоны.

Из неповрежденных грузовых танков и отсеков водолазы откатывают воду.

После этого судно должно получить положительную плавучесть и немного всплыть.

Два буксира подтянут судно с левого борта, уменьшив крен. С наружной стороны поврежденного правого борта заведут дополнительные понтоны.

После этого водолазы смогут попасть в поврежденные грузовые танки и машинное отделение, чтобы заделать пробоины.

После заделки пробоин из поврежденных грузовых танков, отсеков и машинного отделения будет откатана оставшаяся вода, судну будет придана плавучесть, и танкер встанет на ровный киль.

После это судно нужно надежно законвертовать, то есть подготовить к безопасной буксировке. План конвертации тоже готовит Smart Marine Concept.

После конвертации танкер будет отведен буксиром в Черноморск для разделки на металлолом.

Как мы и ожидали, это сложный и трудоемкий процесс, в которым много малоизвестных вводных. Предугадать вес судна, как и то, насколько сильно оно держится за волнолом, невозможно — мы выясняем это опытным путем.

Всем хочется побыстрее закончить и забыть об этом, но спешка в данном случае может обернуться бедой, поэтому работаем спокойно.

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Публикуется с разрешения автора.