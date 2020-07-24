Доллар, евро или недвижимость? В какой валюте лучше держать, и во что вкладывать деньги в кризис

Есть простая теория: кризис любит наличные. В Украине может быть все, что угодно, и нужно исходить из этого. В кризис на наличных не заработаешь. Придется жертвовать доходностью.

В тоже время нужно понимать, что и доходность в кризис – это игра в гусарскую рулетку: повезет – не повезет. Если раньше можно было прогнозировать инвестиционный цикл, перетекать из гривны в доллар и хранить на депозитах, то сейчас ярко выраженной цикличности нет. Состояние банковской системы тоже не вызывает оптимизма, учитывая, что 60% банков напрямую зависят от платежеспособности государства, которая всегда в кризис снижается.

В период турбулентности, соответственно, следует держать в наличности и пожертвовать пассивными доходами. В какой валюте?

Неплохо, в швейцарских франках и японских иенах. Но у нас не развита их культура, их сложно купить, продать – операционные затраты съедят позитивный эффект.

Остаются доллар и евро. Выбор специфический. Европейская экономика в более слабом состоянии, чем американская. Американская перед кризисом росла, а европейская пребывала в своеобразной стагнации. С другой стороны, в США ситуация с массовыми беспорядками, которые некоторые аналитики называют репетицией осенних выборов. Неизвестно, какой уровень турбулентности возможен, если вторая сторона выборов не признает результат. В США должна состояться серьезная перезагрузка социально-экономической модели. После осенних выборов там что-то точно произойдет и как это скажется на долларе – вопрос сложный.

Получаем рыхлую евровалюту и рискованную американскую. Но сбережения в них более безопасны, чем в гривне.

Поэтому я рекомендую миксы, в зависимости от затрат: определенные пропорции в нацвалюте, долларе, евро. Если ты покупаешь доллары, потом продаешь их на текущие расходы и на это живешь, то теряешь на марже между покупкой и продажей. Определенный запас, в размере трехмесячных потребительских затрат, можно держать в гривне, тогда инвестиционная составляющая – пополам между евро и долларом.

По инвестициям в недвижимость: я не вижу их экономической целесообразности в текущий момент. С точки зрения аренды, если мы соотнесем расходы на покупку, ремонт, оборудование, мебель с прибылью от нее, то доходность будет 2-3-%. Это не тот уровень, который должны приносить инвестиции.

Недвижимость можно покупать с точки зрения капитализации, роста ее цены. Но я пока не вижу никаких оснований полагать, что в Украине капитализация будет расти. Даже после обвала 2009 г. цены ковыляют в боковом тренде – то упадут на 10%, то поднимутся. Население у нас сокращается, Киев достиг порога роста численности, трудовая миграция будет усиливаться, к нам трудовые ресурсы не едут. Это болгарская модель востока Европы, где годами не будет меняться стоимость недвижимости.

ОВГЗ сейчас точно не вариант. Нерезиденты с этого рынка выходят, риски возросли. Можно было бы посоветовать золото. Я его советовал год назад. Но это долгоиграющий инструмент: чтобы заработать, нужны 1-2 года и еще хорошо вложиться перед кризисом, а на его апогее продать. И год назад я советовал покупать с оговорками.

Банковское золото, которое продается в Украине, не принимается на Западе. Внутренний рынок неразвитый, неликвидный и высокая маржа между ценой покупки и продажи.

Соответственно, приходим к валютной наличке. И тут можно актуализировать еще один совет: вкладывать в свое здоровье. Также инвестировать в себя, в свою капитализацию на рынке труда: выучить иностранный язык, получить еще одну профессию, дополнительные навыки. То есть расширить свою универсальность. Это то, что нужно в кризис.