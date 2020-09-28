11 друзей Иуды. Почему в реальной жизни нельзя судить о человеке по его окружению

Есть много глупых и пошлых, но в то же время расхожих мудростей. Например: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты".

Мне кажется, ничего подобного. Разве что в редких случаях. Дружба, как правило, асимметрична. Особенно это касается выдающихся людей. Например, лучшим другом Гете в течение многих лет был Эккерман, а лучшим другом Льва Толстого — Чертков. Значит ли это, что Гете по сути своей был скромным биографом и записывателем чужих мыслей, а Толстой — ханжой и фанатиком?

А сколько "лучших и сердечных" друзей было у наших поэтов? Разве по Мариенгофу можно судить о Есенине, а по Лиле Брик — о Маяковском? Зато у библейского Иуды были безупречные друзья.

Это же касается и людей, не отмеченных божественной печатью гения. Сколько раз я видел, как благопристойные папаши дружили с вороватыми и запьянцовскими бездельниками ( "друг детства... сын отцова однополчанина"). Сколько раз я видел сущих оторв в подругах у многодетных матерей прекрасных семейств...

Дружба часто загадка — еще более загадочная, чем любовь. Потому в дружбе (условно говоря) нет секса, секса в прямом, плоско-плотском смысле, когда влюбляются за красоту.

И когда говорят: "что она нашла в этом приблатненном красавчике?" или "что он нашел в этой стерве?" — то вопрос не требует ответа.

А вот когда спрашивают — "почему он, умница и талант, личность большого масштаба, дружит с этим мелким завистником, сплетником, пакостником и стукачом?" — вот тут ответ далеко не очевиден. Уж конечно, не потому, что сам "большой талант" тоже мелкий пакостник.

Так что не работает эта пословица, уж извините.

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Публикуется с согласия автора.