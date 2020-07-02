Закрутить гайки. "Слуги народа" хотят сделать то, что не вышло у Януковича и Порошенко

Вчера депутаты фракции "Слуга народа", составляющие большинство в комитете Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, одобрили внесение скандального законопроекта "О медиа" в парламентский зал.

Этот законопроект, в случае принятия, создаст в Украине мощную цензуру на информационном рынке. Его задача – поставить под контроль президента и стоящих за ним сил 50-100 самых влиятельных каналов, радиостанций и изданий. Для чего? Самую меткую характеристику закону дал нардеп от "Батькивщины" Александр Абдуллин. "Этот закон больше защищает власть от медиа, чем медиа от власти", - сказал он на комитете.

Таким способом власть решила компенсировать свои падающие рейтинги введением тотального контроля над СМИ.

Спасибо депутатам, которые не дали свои голоса за этот законопроект. На удивление, свободу СМИ в Украине поддержали не только "Батькивщина", но и бывшие "регионалы", которых последние годы преподносили как злейших врагов свободы слова. А "закрутить гайки" согласились представители Владимира Зеленского, которые стали властью благодаря СМИ. Совпадение? Не думаю. Власть выявляет в людях самое прекрасное.

Спасибо Александру Абдуллину, Александру Качному, Юрию Павленко, Ренату Кузьмину (да, вот так), Ирине Костанкевич. Особое спасибо Гео Леросу, который имел смелость воздержаться, когда все однопартийцы по команде подняли руки. Это поступок.

А вот те люди, которые проголосовали за:

Никита Потураев

Евгения Кравчук

Андрей Боблях

Татьяна Рябуха

Павел Сушко

Дмитрий Налетов

Александр Кабанов

Елизавета Богуцкая.

Не хочу копаться в биографиях этих людей и искать, что их побудило к такому шагу. Не призываю уничтожать этих людей или ненавидеть. Уверен, что лучшим ответом со стороны СМИ для них станет простой игнор. Игнор – это публичная смерть для политиков. Пусть доживает свои четыре оставшихся года и тихой тенью уходят в политический мусоропровод.

Теперь о том, что эти прекрасные люди собственно сделали. Они отдали голоса за мощный инструмент диктатуры в информационной сфере. Я думаю, сравнение Рената Кузьмина с гитлеровским законом "О редакторах" – это слишком сильно. Но что-то инфернальное в законопроекте есть.

Началось все с того, что Европа и Канада давно требовали с Украины урегулировать сферу аудиовизуальных услуг. Проще говоря, ударить по пиратству и сопутствующим ужасам. Плюс решили усилить полномочия Нацрады по ТВ и радиовещанию. Никто особо не был против, ТВ и радио давно чтут закон. Поэтому эти часть закона (а она основная) – выписана прекрасно. Проблемы с другой частью закона.

В Конституции записано, что 50% членов Нацрады назначает президент, еще 50% - Верховная Рада. Удивительно, но во времена Ющенко, Януковича и Порошенко в Нацраде был баланс сил. Члены, назначенные от телеканалов Пинчука, противостояли менеджерам от телеканалов Коломойского, были и другие игроки. Они гасили активность друг друга.

Сегодня впервые за долгие годы в Нацраде уже нет баланса. Большинство в ней контролируют выходцы из "1+1". Но судя по всему, эти люди находятся под контролем Александра Ткаченко, экс-генпродюсера "1+1". Кстати, именно он является главным лоббистом закона «О медиа». На заседании комитета его очень не хватало, но он незримо присутствовал.

Уже сделан первый шаг, чтобы заменить весь состав Нацрады. Рада отказалась утвердить годовой отчет Нацрады – а это прямой повод для смены личного состава. Ждут только закона "О медиа", в который Ткаченко заложил норму о снятии возрастного ценза. Дело в том, что руководитель Нацрады Ольга Герасимюк уже достигла пенсионного возраста, а по действующим нормам ее нельзя будет переизбрать. А хочется. Поэтому в законе "О медиа" есть соответствующая норма.

Итак, Нацраду сформируют из людей Владимира Зеленского и людей… Владимира Зеленского. Угадайте, в чью пользу они будут использовать свои полномочия? Есть вопросы о мотивации?

Теперь о полномочиях. На первый взгляд, в законопроекте много позитива – запрет на пропаганду фашизма, насилия и всего такого. С другой стороны, сейчас это и так работает. Другое дело, что сейчас журналистов можно наказать – но только через суд.

Вот она, главная подводная бомба законопроекта "О медиа". В нем заложены нормы, которые позволяют Нацраде наказывать издания и журналистов БЕЗ СУДА. Даже неважно, будет СМИ зарегистрировано или нет. При Нацраде планируется некий совет из представителей медиа – его планируют наполнить грантоедами, которые финансируются нашими западными партнерами. В один прекрасный день эти грантоеды обнаружат в статье какого-то издания "мову ворожнечі". Выразят обеспокоенность и попросят Нацраду разобраться. Та – разберется и выпишет СМИ штраф 15 000 грн. Если случай повторится, то уже 30 000 грн. А не сработает – могут блокировать сайт СМИ и всякое такое извращенное.

Да, если СМИ будет не согласно – оно пойдет в суд. Но судиться с государством – это долго и дорого. А тем временем штраф будет выписан, а сайт – заблокирован.

Рассказывая о законопроекте, нардеп от "Слуги народа" и глава профильного комитета Никита Потураев рассказал, что большая часть индустрий поддержали закон "О медиа". Так вот, это ложь.

Предположим, что ТВ поддержали – они уже давно живут под присмотром Нацрады, и попробовали бы они не поддержать. Радио, предположим, тоже. А вот онлайн СМИ – не поддержали. Печатные – в шоке.

Приведу простую статистику. В Украине:

32 центральных телеканалов, плюс регионы – ну, 100

Радиостанций – предположим, тоже 100, включая онлайн-радио

Зато при этом:

3143 печатных СМИ.

более 18000 онлайн-СМИ.

В которых работают десятки тысяч журналистов.

Итак, индустрий – четыре: ТВ, радио, онлайн и печатные. Предположим, что Нацрада "наклонила" ТВ и радио. А от онлайн-СМИ могли написать правильные письма грантоеды. Не удивлюсь. Они так расхваливали этот закон. Но мнение грантоедов и мнение СМИ – это такие же разные вещи, как общественность и общество.

Иными словами, законопроект не согласован со СМИ. Мнение 18 000 площадок депутаты оставили за бортом как несущественные. При этом, и Потураев, и Ткаченко очень хорошо понимают, что делают. Они сознательно проигнорировали официальные просьбы сообществ журналистов. Пожелания профессионалов, которых собираются регулировать, не учтены.

Это не случайность. Конечно, они хотят установить диктатуру на рынке СМИ. И дело не в телеграм-каналах вроде "Темный рыцарь" или "Джокер". Они не делают особой погоды. А вот поставить под контроль ведущие онлайн-издания – это очень сладкая цель. Повторюсь, закон "О медиа" – он о власти, а не о регулировании отрасли.

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Текст опубликован с согласия автора.