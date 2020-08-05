Пропетлять на велосипеде. Станут ли местные выборы "приговором" Зеленскому и его партии?

Открываешь СМИ или соцсети — народные витии шумят, как тот узбекский акын — обо всем, что видят. Из последнего, к примеру, — о кортежах Зеленского. Я имею ввиду дебаты о том, как на самом деле передвигается наш президент. На велосипеде или на авто, с мигалками или без. Нарушает или нет правила дорожного движения. Многие бросились подсчитывать количество машин в кортеже Зеленского, который изначально заявлял о планах вообще отказаться от кортежа. Но его убедили, что имидж ничто, а безопасность — все. И он не отказался.

Пикейные жилеты загибают пальцы: 12, 20, 50 машин... Это плохо или хорошо? Это больше или меньше того, что было при Порошенко? Прямо всенародный квест в виртуале образовался.

Между тем, как ни парадоксально, эти споры — ни о чем. Кортежи эти так же далеки от реальной повестки дня, как велосипед в известном предвыборном сериале. Главное, ведь, не на на чем ехать, а куда. А вот тут у нас проблема.

Про отсутствие внятной идеологии и программы развития у Зе-команды тоже можно не спорить. В стране, где правильные вещи озвучивают неправильные люди, эти стратегии и программы совершенно бесполезны.

А что же тогда реально?

Реальны 73% избирателей, проголосовавшихза Зеленского в апреле 2019 года. Вот с этой реальностью, а не с вируальными программами и имиджем стоит работать.

Проголосовали эти люди не только и не столько за Зеленского лично. Голосование было преимущественно протестным. После выборов 73% хотели получить другую страну и другого президента. По сути, они выступали за анти-Порошенко в президенском кресле. За тотально иную политику.

Они обменяли свои голоса на эту надежду. Надежда оказалась обманутой. И теперь они востребуют свои голоса обратно. Отсюда и фиксируемое социологами падение рейтингов президента почти вдвое.

Учитывая приближающиеся местные выборы, ситуативный центр политической борьбы перемещается в регионы. А одними из центральных фигур этой борьбы становятся мэры городов. В борьбе за рейтинги и контроль над регионами, местные элиты будут выбирать единственно беспроигрышную в текущей ситуации стратегию.

Им достаточно регулярно напоминать электорату очевидную для всех истину: Зеленский сегодня — это вовсе не чаемый 73% украинцев анти-Порошенко, а в каком-то смысле, ухудшенная копия предшественника.

Поскольку "зеленые" депутаты и чиновники разных уровней сами в режиме нон-стоп почти ежедневно генерируют подтверждения этих нехитрых тезисов, то мэрам особо даже стараться не надо.

Критикуя все то, что электорат не любил в Петре Алексеевиче и его армовире, они легко смещают акцент компании с проколов в собственной хозяйственной деятельности и коррупции в местных органах самоуправления.

Сколько бы оппоненты не создавали местным князькам имидж системных воров, это не сработает. Потому что ключевое слово здесь "системные". И у этих систем существует на местах широкая социальная база. Клиентела. Иными словами не убиваемый ядерный электорат. Причем, во многом тот самый, который в свое время поддержал Зе-команду.

В сущности, мэры на свой лад повторяют в отношении Зеленского тот же трюк, который тот провернул в отношении Порошенко. Помните, этот тезис на судьбоносных дебатах, которому рукоплескала вся страна: "Я ваш приговор!"? 73% избирателей до сих пор ждут этого приговора, и готовы еще раз проголосовать за его исполнение.

Мэры по всей стране, избегая откровенно конфронтационной стилистики, тем не менее, демонстрируют следующие вещи: публичный нейралитет, непубличное проявление нелояльности к "зеленой" власти, отсутствие реальной поддержки этой власти, яростный непубличный саботаж и критика "зеленых" в каждой мелочи. Будь то тарифы, гуманитарная политика на востоке или введение дополнительных карантинных ограничений в городах и областях Западной Украины.

"Зеленые" конкуренты региональным элитам в их вотчинах не нужны. Опереться на них, договорившись и поставив на поток испытанную временем при прежних президентах тактику запугивания и/или подкупа у Киева сегодня не получится.

Местные власти тихо, незаметно, но последовательно будут саботировать и "кидать" президентскую вертикаль по всей стране.

Как результат, можно спрогнозировать, что власть над регионами, да и власть над страной в целом, после осенних выборов, будет стихийно перераспределяться в пользу региональных кланов. И Киеву придется договариваться с региональными элитами совсем на других условиях.

Исправить ситуацию политтехнологи Зе-команды могут только мощной "верхней" кампанией. "Вниз" идти бесполезно. Потому что времени нет, лояльности местных администраций нет, собственных дееспособных партийно-агитационных структур тоже нет.

Переломить негативный тренд можно только резко поменяв риторику президента и ключевых спикеров "Слуг". И снова стать для Порошенко и его политики тем приговором, которого жаждут 73% избирателей.

Потому что если "наверху" точечно не получилось с Порошенко и армовиром, то стать "внизу" приговором для мэров, местных кланов и коррупции на местах уж точно не получится.

Успеют ли? Смогут ли? Захотят ли? В силу разных причин сделать это Зе-команде будет крайне непросто.

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Публикуется с разрешения автора.